Европейские помощники «Газпрома»

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Политические разногласия отходят на второй план, когда речь идет о сохранении экономических отношений. «Газпром» получил мощного союзника в борьбе за реализацию «Северного потока – 2» в лице Еврокомиссии, которая пригрозила США ответными мерами в случае принятия нового пакета антироссийских санкций, включающих ограничения для участников строительства российских экспортных трубопроводов. Как сообщила в понедельник Financial Times, ответ может принять форму законов, которые позволили бы Европе игнорировать условия американских санкций, если США откажутся «публично или письменно» подтвердить, что санкции не затронут интересы Евросоюза.

Это беспрецедентный случай обострения разногласий Европы и США по вопросу антироссийских санкций с момента их введения в 2014 г. Сроки поджимают: голосование в палате представителей конгресса запланировано на 25 июля, Еврокомиссия готова обсуждать ответ уже 26 июля.

Новые санкции – часть большого и принципиального для конгресса закона, который одновременно делает невозможной отмену президентом санкций без согласия законодателей. Санкции могут быть наложены, если президент США посчитает, что лицо или компания сознательно инвестируют в строительство экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно или предоставляют для этого услуги или технологии. Такие ограничения в первую очередь ударят по «Северному потоку – 2» – новому трубопроводу «Газпрома», главному альтернативному пути доставки российского газа в Европу в обход Украины.