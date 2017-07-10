Европейские энергокомпании защищают «Северный поток – 2» от США

Российские трубы могут считаться конкурентами американским СПГ-танкерам Jens Buettner / DPA / TASS

Европейские энергетические компании, участвующие в проекте «Северный поток – 2», выступили против попыток США ввести санкции, под которые попадали бы российские экспортные трубопроводы. Некоторые европейские энергетики видят в таких действиях Вашингтона попытку отвоевать часть европейского газового рынка, чтобы увеличить туда поставки американского СПГ. Об этом пишет Financial Times.

Генеральный директор французской энергетической компании Engie Изабель Кошер надеется, что лидеры стран Евросоюза воспользовались только что завершившимся саммитом G20 в Гамбурге, чтобы «сказать правительству и президенту США, насколько непостижима эта идея». «Применение американских санкций к проекту, находящемуся за пределами США, который реализуют не американские компании и который не финансируется в долларах США, - европейцы совершенно правильно активизировались в этом вопросе, - сказала она FT. - Это вмешательство в дела европейских стран, которое неприемлемо».

14 июня сенат конгресса США одобрил законопроект об ужесточении и расширении санкций в отношении России. Его разработка и принятие во многом объясняются желанием сенаторов не дать президенту Дональду Трампу самостоятельно отменить антироссийские санкции, если он захочет это сделать. Среди новых положений, включенных в законопроект, - предоставление президенту права вводить санкции в отношении лиц, инвестировавших $1 млн и более в строительство Россией экспортных трубопроводов или предоставивших для этого оборудование, технологии и услуги. Сумма таких транзакций в течение года ограничена $5 млн. Между тем в апреле «Газпром» (единственный акционер швейцарской Nord Stream 2 AG, реализующей проект строительства газопровода «Северный поток – 2») подписал соглашение о его финансировании с Engie, австрийской OMV, британо-нидерландской Royal Dutch Shell и немецкими Uniper и Wintershall. Европейские компании предоставят в виде долгосрочных кредитов по 950 млн евро каждая, или в общей сложности 4,75 млрд евро, что соответствует половине оценочной стоимости проекта (9,5 млрд евро).

Законопроект по санкциям еще должен быть одобрен в палате представителей, где он может быть изменен; не все члены палаты поддерживают предложения сенаторов. Кроме того, в Белом доме дали понять, что президент может наложить вето на закон в его нынешнем виде, писала The Wall Street Journal. Европейские же энергетики считают, что, предлагая санкции против российских трубопроводов, США безосновательно вмешиваются в ситуацию на европейском энергетическом рынке.

По словам генерального директора Uniper Клауса Шефера, вмешательство США еще больше политизирует проект: «Предлагаемые санкции воздействуют не только на Россию, но и на Европу, и на Германию… Я призываю все заинтересованные стороны не превращать проект в заложника глобальной политики и предоставить европейцам самим решать проблему поставок энергоносителей в Европу».

Некоторые в Европе даже считают, что США используют политические приемы для продвижения интересов американских компаний, наращивающих экспорт сжиженного газа. Белый дом действительно начал активно поддерживать поставки СПГ за рубеж, видя в этом инструмент для сокращения дефицита торгового баланса. Правда, американские компании сами договариваются с зарубежными контрагентами о поставках, без участия своего правительства. Однако, отмечает Шариф Суки, председатель совета директоров производителя СПГ Tellurian и бывший гендиректор Cheniere (единственной американской компании, экспортирующей сейчас СПГ), администрация Трампа стала активно выражать свою поддержку и это связано со значением, которое президент придает созданию новых рабочих мест в США.

«Это неприемлемо, что энергетическая политика Европы теперь ведется из США, а мы, европейцы, будем платить за рабочие места для американцев: потребители и промышленность столкнутся с более высокими ценами, а наши усилия по обеспечению надежных поставок энергоносителей в Европу - с серьезными препятствиями», - сказал Шефер FT. OMW и Wintershall, по-видимому, разделяют отношение партнеров по проекту к угрозе введения санкций, рассказали газете люди, близкие к этим компаниям. Получить комментарии Shell не удалось.

Во время визита в Польшу на прошлой неделе перед саммитом «большой двадцатки» Трамп и президент Польши Анджей Дуда договорились о взаимодействии в энергетической сфере. «Мы будем развивать возможности принимать СПГ из США и с других направлений», – сказал Дуда: Польша может стать хабом, через который американский газ пойдет в Центральную Европу, а в перспективе даже стать альтернативой российским поставкам газа на Украину.

Польша и еще несколько стран Восточной Европы выступают против строительства «Северного потока – 2», считая, что он усилит зависимость Европы от российского газа и что основная цель строительства трубопровода – доставлять газ в обход Украины. Председатель правления украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев говорил в июне WSJ, что США нужно ввести санкции против всех компаний, прямо или косвенно участвующих в реализации «Северного потока – 2». По его мнению, газопровод выгоден России, но угрожает единству ЕС и представляет опасность для Украины.

США понемногу наращивают поставки СПГ в Европу. В Польшу первая партия была доставлена 7 июня, а в конце прошедшей недели первый танкер с СПГ должен был прибыть в Великобританию. Там образовалась нехватка газа, поскольку значительные его объемы были перекачаны по интерконнектору в Бельгию.

Nord Stream 2 считает угрозу введения санкций США «беспрецедентными действиями, явно направленными на подрыв позиций будущего коммерческого конкурента».