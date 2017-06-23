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Дональд Трамп хочет нарастить экспорт СПГ из США

В Белом доме рассчитывают так сократить дефицит внешнеторгового баланса
  • Барни Джопсон,
  • Деметри Севастопуло,
  • Эд Крукс
  • / Financial Times

Президент США Дональд Трамп готовится радикально изменить энергетическую политику США. Он намерен использовать экспорт природного газа как инструмент внешнеторговой политики и наращивать поставки СПГ в Китай и другие страны Азии, чтобы создать новые рабочие места и сократить дефицит внешнеторгового баланса.

В Белом доме рассчитывают, что поддержка поможет американским производителям СПГ заключить контракты на его поставку в Китай, Японию, Индию и другие азиатские страны. Но неверно думать, что администрация предыдущего президента Барака Обамы не поддерживала экспорт газа, говорит Шариф Суки, председатель совета директоров производителя СПГ Tellurian и бывший гендиректор Cheniere — единственной американской компании, экспортирующей сейчас СПГ. Однако, по его словам, администрация Трампа выражает свою поддержку активнее и это связано со значением, которое президент придает созданию новых рабочих мест в США.

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