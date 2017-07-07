Статья опубликована в № 4358 от 07.07.2017 под заголовком: Дональд Трамп – конкурент «Газпрома»
Дональд Трамп – конкурент «Газпрома»
Долгосрочный контракт на поставку американского сжиженного газа в Польшу может быть подписан в ближайшее время
- Артур Топорков
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Регазификационный терминал в польском Свиноуйсьце – угроза доминирующему положению «Газпрома» в Восточной Европе
PhotoXPress
Взаимопонимания в энергетическом взаимодействии достигли президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда, объявили они по завершении встречи. «Мы будем развивать возможности принимать сжиженный природный газ (СПГ) из США и с других направлений», – заявил Дуда (цитаты по ТАСС): Польша может стать хабом, через который американский газ пойдет в Центральную Европу, а в перспективе даже стать альтернативой российским поставкам газа на Украину.
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