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Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: Сжиженный газ вытесняет природный

Темпы роста добычи природного газа в мире снижаются

На первый план выходит производство СПГ

Добыча природного газа за 2016 г. выросла всего на 0,3% (до 3,55 трлн куб. м) и это худший показатель за последние 34 года, если не считать год сразу после последнего финансового кризиса, заявляют аналитики BP в своем ежегодном докладе Statistical Review. Потребление природного газа в 2016 г. увеличилось на 1,5% (63 млрд куб. м), что также меньше среднестатистического показателя за последние 10 лет (2,3%).

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