Темпы роста добычи природного газа в мире снижаются

В 2016 г. Россия добыла 579,4 млрд куб. м газа, из которых было экспортировано 204,8 млрд куб. м (+6%), включая 14 млрд куб. м СПГ Д. Гришкин / Ведомости

Добыча природного газа за 2016 г. выросла всего на 0,3% (до 3,55 трлн куб. м) и это худший показатель за последние 34 года, если не считать год сразу после последнего финансового кризиса, заявляют аналитики BP в своем ежегодном докладе Statistical Review. Потребление природного газа в 2016 г. увеличилось на 1,5% (63 млрд куб. м), что также меньше среднестатистического показателя за последние 10 лет (2,3%).