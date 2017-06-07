Рынок газа наконец стал глобальным

Cheniere Energy не только построила терминалы для экспорта СПГ в США, но и возводит мощности для приема газа и электростанцию в Чили Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

В марте СПГ-танкер Rioja Knutsen шел из США в Португалию. Неожиданно мексиканская электрическая компания предложила за его груз более высокую цену. Rioja Knutsen развернулся у Багамских островов и пошел в Мексику. Узнав об этом, танкер с СПГ в Португалию направила алжирская энергетическая компания Sonatrach.

До недавних пор рынок газа был фрагментированным и региональным – голубое топливо поставлялось в основном в соседние страны или в рамках региона по трубопроводам. Поставки определялись долгосрочными контрактами, в которых были прописаны жесткие условия – от привязки к цене нефти до запрета передавать газ другим покупателям. Но в последние годы ситуация стремительно меняется, в том числе благодаря новым технологиям: так, сланцевая добыча в США привела к падению цен, а СПГ-терминалы, как наземные, так и плавучие, и танкеры помогают быстро перемещать газ туда, где он сейчас нужен, а не туда, куда проложены трубопроводы. Десятки стран построили мощности по сжижению (для экспорта) и разжижению (для импорта) газа, что увеличило предложение, снизило себестоимость таких проектов и тоже толкает вниз цены на газ. Формируется международный спотовый рынок по торговле газом, и операции с ним все больше напоминают торги нефтью и другими углеводородами. В результате условия контрактов становятся более гибкими, и все меньше различаются в разных регионах цены, которые десятилетиями зависели от местных факторов, таких как, например, погода.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2015 г. на долю транспортировки газа морем пришлось 40% сделок с ним в мире; к 2040 г., по его прогнозу, эта доля превысит долю продаваемого по трубопроводам газа.