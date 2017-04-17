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Статья опубликована в № 4303 от 17.04.2017 под заголовком: СПГ дешевеет

Цены на СПГ обвалились с начала года

Падение цен достигло 45% из-за опасений перепроизводства. Это будет подталкивать «Газпром» снижать свои цены
Сжиженный природный газ (СПГ) подешевел с начала года почти на 45% в Японии и на 32% в Европе. «Газпрому» придется снижать цены, чтобы защитить долю рынка, считают эксперты
Сжиженный природный газ (СПГ) подешевел с начала года почти на 45% в Японии и на 32% в Европе. «Газпрому» придется снижать цены, чтобы защитить долю рынка, считают эксперты
ПАО «Газпром»

Спотовые цены на СПГ в Азии и Европе с начала года упали на 45 и 32% соответственно, следует из данных Thomson Reuters (см. график). Причина – опасения избыточного предложения в Азии, пишет Nikkei Asian Review. «Больше нет факторов, поддерживающих спрос, таких как проблемы с австралийским производством, как в конце 2016 г., или приостановка из-за землетрясения южнокорейской АЭС осенью прошлого года», – приводит издание слова экономиста Nomura Securities Тацуфуми Окоси.

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