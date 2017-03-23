ICE создаст фьючерсы для торговли СПГ

Один из крупнейших биржевых операторов США Intercontinental Exchange (ICE) планирует к маю разработать фьючерсные контракты на американский сжиженный природный газ (СПГ). В этом ему помогает провайдер рыночной информации S&P Global Platts. Эти деривативы могут совершить революцию в торговле СПГ, сделав ее более похожей на международный рынок нефти.

Впервые об этих планах ICE стало известно в декабре. Тогда такие же деривативы хотел создать и другой биржевой оператор – CME Group. Интерес к торгуемым инструментам растет на фоне увеличения объемов международной торговли сжиженным газом, активизации поставщиков и трейдеров.