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Статья опубликована в № 4354 от 03.07.2017 под заголовком: Европа распорядится трубой «Газпрома»

Еврокомиссия предлагает пустить в «Северный поток – 2» другого российского производителя газа, кроме «Газпрома»

Чтобы проект частично соответствовал Третьему энергопакету

Проект мандата, подготовленный Европейской комиссией для министров энергетики стран ЕС, включает требования частично распространить положения Третьего энергопакета на подводную часть «Северного потока – 2», сообщили «Ведомостям» человек, знакомый с содержанием документа, и представитель одного из профильных европейских министерств.

Частичное применение норм энергетического законодательства ЕС к подводной части трубопровода подразумевает приемлемый доступ к нему третьих сторон, в этом качестве могут выступить другие российские компании, говорит человек, знакомый с документом. У министров энергетики ЕС проект получил одобрение. «Первое обсуждение показало, что наш подход пользуется большой поддержкой», – написал в Twitter вице-президент Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович.

Как исполнять требование о доступе третьих лиц к «Северному потоку – 2», в документе не сказано. «Это может быть прямой доступ к трубопроводу независимых поставщиков. Или их возможность продавать газ европейским потребителям на территории России. Кто обеспечит транспортировку, значения не имеет», – объяснил представитель минэнерго одной из стран ЕС. Он знает, что у документа есть противники: «за» были Португалия и Восточная Европа, в том числе Польша и Венгрия. У Германии и Франции были возражения». Обсуждение документа продолжится в сентябре. «Мы всегда стараемся найти консенсус, – говорит сотрудник профильного европейского ведомства. – Но если страны ЕС к единому мнению не придут, будет голосование. Мандат может быть утвержден и таким способом».

«Поводом распространить Третий энергопакет на подводную часть «Северного потока – 2» могут стать последние километры трубы с немецкой стороны. По документам этот участок считается подводным, но таковым не является. По мнению части стран, из-под норм законодательства ЕС он не может быть выведен», – рассказал один из собеседников «Ведомостей». В середине июня об отсутствии оснований для подобных переговоров заявлял зампред правления «Газпрома» Александр Медведев. «Есть юридическое заключение, что нормы Третьего энергопакета не могут применяться к морской части «Северного потока – 2», как они не могли применяться к «Северному потоку». Сейчас непонятно, из каких соображений говорят: «Давайте мы получим мандат на переговоры». В сухопутной части мы все нормы Еврокомиссии приняли», – заверил он (цитаты по «Интерфаксу»).

Утверждение мандата в текущей редакции вполне реально, считает директор энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Татьяна Митрова, но не видит в этом препятствий для газопровода. «Еврокомиссия создаст регуляторные условия для третьих сторон получить доступ к подводной части газопровода, но из этого отнюдь не следует, что такие же условия для них создаст Россия, – говорит Митрова. – Я бы рассматривала мандат как декларацию европейцев – чего они ждут от России. Все прекрасно понимают: никакой мандат не позволит Еврокомиссии провести либерализацию российского экспорта сетевого газа против воли российской стороны».

Позиция «Газпрома» неизменна, сообщил на ежегодном собрании акционеров предправления Алексей Миллер: «Никакого особого режима для проекта «Северный поток – 2», конечно же, не нужно». Проект выполняется строго по графику, компания абсолютно уверена, что он будет построен в срок, подчеркнул он.

Минэнерго настаивает на коммерческом характере переговоров по проекту и просит время на изучение мандата, сообщал «Интерфаксу» министр энергетики России Александр Новак: «Наша позиция пока заключается в том, что строительство «Северного потока – 2» осуществляется коммерческими европейскими компаниями и российским «Газпромом». И все взаимоотношения строятся на коммерческой основе».

«Конкуренция за доступ к трубе и конечному потребителю может привести к некоторому снижению цены. Поэтому для Европы распространение норм Третьего энергопакета на подводную часть трубопровода может стать плюсом», – говорит директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. С оптимизмом такое решение воспримут и независимые производители газа, для них это возможность нарастить прибыль, считает он: «С учетом всех издержек экспорт 1000 куб. м приносит сегодня примерно в 1,5 раза больше прибыли, чем продажа того же объема на внутреннем рынке. Но «Газпром», вероятно, будет всячески сопротивляться отмене монополии на экспорт газа». Маринченко также уверен: не все, что хорошо для европейского потребителя, обязательно хорошо для России. Падение конечной цены на газ может привести к некоторому снижению экспортной выручки и экспортной пошлины и, как следствие, к сокращению поступлений в бюджет страны. Правда, замечает он, тот эффект может быть нивелирован ростом экспорта.

Проще всего было бы обеспечить доступ к трубопроводу независимым поставщикам, но текущая редакция мандата отмены монополии «Газпрома» на экспорт газа не гарантирует, считает директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин: «Газпрому» достаточно начать продавать часть экспортного газа на входе в «Северный поток – 2» – и с юридической точки зрения владельцем газа станет третье лицо, нормы Третьего энергопакета будут выполнены. Есть небольшой нюанс: по действующим экспортным договорам поставщиком газа должен быть именно «Газпром». Но все это решается заключением дополнительных соглашений к контрактам, говорит Корчемкин.-

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