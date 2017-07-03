Еврокомиссия предлагает пустить в «Северный поток – 2» другого российского производителя газа, кроме «Газпрома»

По мнению Еврокомиссии, в «Северном потоке – 2» должен появиться газ не только «Газпрома» Christian Charisius / REUTERS

Проект мандата, подготовленный Европейской комиссией для министров энергетики стран ЕС, включает требования частично распространить положения Третьего энергопакета на подводную часть «Северного потока – 2», сообщили «Ведомостям» человек, знакомый с содержанием документа, и представитель одного из профильных европейских министерств.

Частичное применение норм энергетического законодательства ЕС к подводной части трубопровода подразумевает приемлемый доступ к нему третьих сторон, в этом качестве могут выступить другие российские компании, говорит человек, знакомый с документом. У министров энергетики ЕС проект получил одобрение. «Первое обсуждение показало, что наш подход пользуется большой поддержкой», – написал в Twitter вице-президент Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович.

Как исполнять требование о доступе третьих лиц к «Северному потоку – 2», в документе не сказано. «Это может быть прямой доступ к трубопроводу независимых поставщиков. Или их возможность продавать газ европейским потребителям на территории России. Кто обеспечит транспортировку, значения не имеет», – объяснил представитель минэнерго одной из стран ЕС. Он знает, что у документа есть противники: «за» были Португалия и Восточная Европа, в том числе Польша и Венгрия. У Германии и Франции были возражения». Обсуждение документа продолжится в сентябре. «Мы всегда стараемся найти консенсус, – говорит сотрудник профильного европейского ведомства. – Но если страны ЕС к единому мнению не придут, будет голосование. Мандат может быть утвержден и таким способом».

«Поводом распространить Третий энергопакет на подводную часть «Северного потока – 2» могут стать последние километры трубы с немецкой стороны. По документам этот участок считается подводным, но таковым не является. По мнению части стран, из-под норм законодательства ЕС он не может быть выведен», – рассказал один из собеседников «Ведомостей». В середине июня об отсутствии оснований для подобных переговоров заявлял зампред правления «Газпрома» Александр Медведев. «Есть юридическое заключение, что нормы Третьего энергопакета не могут применяться к морской части «Северного потока – 2», как они не могли применяться к «Северному потоку». Сейчас непонятно, из каких соображений говорят: «Давайте мы получим мандат на переговоры». В сухопутной части мы все нормы Еврокомиссии приняли», – заверил он (цитаты по «Интерфаксу»).

Утверждение мандата в текущей редакции вполне реально, считает директор энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Татьяна Митрова, но не видит в этом препятствий для газопровода. «Еврокомиссия создаст регуляторные условия для третьих сторон получить доступ к подводной части газопровода, но из этого отнюдь не следует, что такие же условия для них создаст Россия, – говорит Митрова. – Я бы рассматривала мандат как декларацию европейцев – чего они ждут от России. Все прекрасно понимают: никакой мандат не позволит Еврокомиссии провести либерализацию российского экспорта сетевого газа против воли российской стороны».

Позиция «Газпрома» неизменна, сообщил на ежегодном собрании акционеров предправления Алексей Миллер: «Никакого особого режима для проекта «Северный поток – 2», конечно же, не нужно». Проект выполняется строго по графику, компания абсолютно уверена, что он будет построен в срок, подчеркнул он.

Минэнерго настаивает на коммерческом характере переговоров по проекту и просит время на изучение мандата, сообщал «Интерфаксу» министр энергетики России Александр Новак: «Наша позиция пока заключается в том, что строительство «Северного потока – 2» осуществляется коммерческими европейскими компаниями и российским «Газпромом». И все взаимоотношения строятся на коммерческой основе».

«Конкуренция за доступ к трубе и конечному потребителю может привести к некоторому снижению цены. Поэтому для Европы распространение норм Третьего энергопакета на подводную часть трубопровода может стать плюсом», – говорит директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. С оптимизмом такое решение воспримут и независимые производители газа, для них это возможность нарастить прибыль, считает он: «С учетом всех издержек экспорт 1000 куб. м приносит сегодня примерно в 1,5 раза больше прибыли, чем продажа того же объема на внутреннем рынке. Но «Газпром», вероятно, будет всячески сопротивляться отмене монополии на экспорт газа». Маринченко также уверен: не все, что хорошо для европейского потребителя, обязательно хорошо для России. Падение конечной цены на газ может привести к некоторому снижению экспортной выручки и экспортной пошлины и, как следствие, к сокращению поступлений в бюджет страны. Правда, замечает он, тот эффект может быть нивелирован ростом экспорта.

Проще всего было бы обеспечить доступ к трубопроводу независимым поставщикам, но текущая редакция мандата отмены монополии «Газпрома» на экспорт газа не гарантирует, считает директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин: «Газпрому» достаточно начать продавать часть экспортного газа на входе в «Северный поток – 2» – и с юридической точки зрения владельцем газа станет третье лицо, нормы Третьего энергопакета будут выполнены. Есть небольшой нюанс: по действующим экспортным договорам поставщиком газа должен быть именно «Газпром». Но все это решается заключением дополнительных соглашений к контрактам, говорит Корчемкин.-