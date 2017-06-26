Порошенко рассказал премьеру Франции об «угрозе», исходящей от «Северного потока – 2»

Президент Украины Петр Порошенко обсудил в Париже с премьер-министром Франции Эдуардом Филиппом развитие торгово-экономического сотрудничества и проекты в сфере возобновляемой энергетики.

Как сообщает в понедельник пресс-служба президента Украины, собеседники договорились активизировать деятельность украинско-французской межправительственной комиссии по вопросам экономики.

«Петр Порошенко и Эдуард Филипп обсудили перспективы выхода французских компаний на украинский рынок для развития возобновляемой энергетики. Глава государства обратил внимание премьер-министра Франции на угрозы, которые повлечет для энергетической безопасности Европы реализация проекта газоснабжения "Северный поток - 2"», - сказано в сообщении.

Премьер-министр Франции «отметил глубину украинских реформ, которая способствует улучшению инвестиционного климата».