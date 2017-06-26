«Газпром» ответил на слова Порошенко о мести России с помощью «Северного потока – 2»

«Газпром» прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, который назвал «Северный поток – 2» местью России за суд с «Нафтогазом».

«Здесь нечего комментировать, проект «Северный поток – 2» был начат задолго до процесса в Стокгольме», – заявил РБК официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Порошенко заявил, что строительство «Северного потока – 2» является серьезной угрозой со стороны России. По его словам, с помощью этого проекта Москва намерена лишить Украину $2 млрд, которые та получает за транзит газа.

Порошенко подчеркнул, что Москва хочет отомстить Киеву за решение Стокгольмского арбитража в пользу «Нафтогаза Украины».