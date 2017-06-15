«Газпром» избежал санкций США

Стоимость проекта «Северный поток – 2» оценивается в 9,5 млрд евро Евгений Разумный / Ведомости

Европейские партнеры успели профинансировать «Северный поток - 2» до ввода новых санкций США. Об этом на проходящей в Берлине конференции сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев. «Все средства, как запланировано, уже пришли на счета Nord Stream 2 AG и работают на проекте», - заявил Медведев.

14 июня сенат США одобрил законопроект, который дает президенту США право вводить санкции в отношении того, кто разово инвестировал от $1 млн в строительство Россией экспортных трубопроводов или предоставил для этих целей оборудование, технологии и услуги. Сумма таких транзакций в течение года ограничена $5 млн.

У руководства «Газпрома» этот пункт законопроекта американских сенаторов вызывает только улыбку. «Там смешные цифры - $1 млн, когда проекты стоят многие миллиарды. Мы проекты реализовывали в сотрудничестве с европейскими компаниями, банками и экспортными кредитными агентствами. Думаю, законопроект ориентирован на американские компании. От того, что сроки финансирования сократились с 90 до 14 дней, нам ни жарко, ни холодно. У нас сроки окупаемости инвестиций составляют десятки лет», - сказал Александр Медведев.

Стоимость проекта «Северный поток - 2» оценивается в 9,5 млрд евро. Единственным акционером проектной компании Nord Stream 2 AG, которая занимается его реализацией, является «Газпром». Соглашение о новой модели финансирования строительства газопровода было подписано «Газпромом», Engie, OMV, Royal Dutch Shell Uniper и Wintershall в апреле 2017 г. Европейские компании обязались предоставить 4,75 млрд евро на реализацию проекта в виде долгосрочных кредитов, около 950 млн евро каждая.

Уже вложенные средства европейских партнеров смягчат уровень воздействия новых санкций на «Северный поток-2», считает руководитель направления «Газ и Арктика» Энергетического центра бизнес-школы Сколково Роман Самсонов. «Остается только надеяться, что коммерческие интересы основных партнеров «Газпрома» окажутся более значимыми, чем вводимые администрацией США санкции, и не приведут к их выходу из проекта», - говорит он. По мнению аналитика, проблемой может стать привлечение иностранных партнеров к обслуживанию уже введенных магистралей. Текст документа, опубликованного Конгрессом США, не позволяет точно определить степень влияния санкций на возможности реконструкции и обновления существующих трубопроводов, и поддержания их безопасности на должном уровне.