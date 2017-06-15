Путин: США решили ужесточить санкции на голом месте

На вопрос на прямой линии, «готовы ли мы жить под санкциями» долго, президент Владимир Путин напомнил, что Россия давно живет под санкциями с точки зрения истории. «Мы и жили под санкциями с того момента, как Россия начала вставать на ноги и ощущать себя уверенно, и ее партнеры вводили какие-то ограничения сразу, как только начинали чувствовать в ней конкурента», - сказал он. В этом он не видит ничего удивительного.

Он в курсе, что сенаторы конгресса США приняли новый законопроект об ужесточении санкций. «Почему, кстати?» - задался вопросом президент. Он отметил, что сейчас «ничего не происходит экстраординарного», он не видит, в связи с чем можно было бы ужесточить санкции, по его оценке, это происходит «на голом месте». Он понимает, что это решение связано с внутриполитическими процессами в США, однако причин для ужесточения санкций, с его точки зрения, нет, кроме намерения сдерживать Россию.

Он признал, что санкции на России отразились, хотя больше на экономике отразилась мировая конъюнктура - снижение цен на нефть, газ, продукцию металлургической промышленности. Разные источники по-разному оценивают потери России от санкций, говорит президент и приводит цифры, но добавляет, что странам, которые ввели санции, они нанесли еще больше ущерба. Санкции он считает обоюдоострым оружием.

Положительными моментами санкций он считает результаты отдельных отраслей российской экономики, которые начали активнее развиваться в связи с введением внешних ограничений. По его словам, Россия восстановила «компетенцию» в радиоэлектронике, авиастроении, ракетной области, в фармацевтике идут хорошие процессы, в тяжелом машиностроении. На успехах сельского хозяйства Путин остановился особо: он напомнил о производстве мяса птицы, которое закрыло почти все потребности внутреннего рынка, и о том, что Россия стала лидером по экспорту зерновых.

Однако, несмотря на эти положительные моменты, ограничения ни к чему хорошему не приводят и их желательно отменять, подытожил президент.

Контрсанкции Россия будет вынуждена отменять после того, как начнется отмена антироссийских санкций, предупредил Путин. Сельхозпроизводителей он призвал ускорить наращивание производства и повышение конкурентоспособности.

Сенат конгресса 14 июня утвердил законопроект по расширению санкций в отношении России. Его инициировали сенаторы от обеих основных политических партий, чтобы наказать Россию за ее политику, в том числе за аннексию Крыма, за поддержку правительства Башара Асада в Сирии и за предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США в 2016 г. В частности, законопроект запретит Белому дому смягчать санкции, прекращать их или приостанавливать их действие без одобрения конгресса.