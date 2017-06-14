Сенаторы предложили сократить до 14 дней срок финансирования попавших под санкции российских банков

Из новых поправок о санкциях в отношении России следует, что попавшим под санкции российским банкам могут ограничить срок предоставления финансирования с 90 дней до 14. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на копию документа. Компаниям и физическим лицам США будут запрещены «все сделки с предоставлением финансирования и другие деловые отношения с участием нового долга сроком дольше, чем на 14 дней», цитирует агентство. На данный момент такие сделки ограничены сроком в 90 дней, остальные сделки с российскими банками разрешены.

Также предлагается ограничить 30 днями сроки финансирования российских энергетических компаний.

Ранее на этой неделе стало известно, что комитет по международным делам и банковский комитет Сената США достигли соглашения о расширении санкций против России за ее предполагаемое кибервмешательство в американские выборы и действия в Сирии и на Украине. Объектом их действия могут стать транспортная и добывающая отрасли российской экономики. При этом президент Дональд Трамп в случае принятия этих поправок не сможет ослабить или отменить ранее принятые меры без одобрения конгресса. Согласованные предложения будут включены как поправки в законопроект о санкциях против Ирана, который уже прошел процедурное согласование. Это ускорит их рассмотрение.

Поправки 13 июня представил председатель банковского комитета Сената Майк Крейпо. Из его заявления следует, что санкции должны стать ответом на аннексию Крыма, сохраняющуюся дестабилизацию на востоке Украины, поддержку Москвой режима Башара Асада и организацию хакерских атак.