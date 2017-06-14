Конгрессмены лишают Трампа козыря на переговорах с Москвой

Конгресс США грозится принять новые санкции против России Е. Разумный / Ведомости

Комитет по международным делам и банковский комитет сената США во вторник достигли соглашения о расширении санкций против России за ее предполагаемое кибервмешательство в американские выборы и действия в Сирии и на Украине. Объектом их действия могут стать транспортная и добывающая отрасли российской экономики. При этом президент Дональд Трамп в случае принятия этих поправок не сможет ослабить или отменить ранее принятые меры без одобрения конгресса. Эти предложения включены в законопроект о расширении санкций против Ирана, голосование по которому пройдет уже на этой неделе. Накануне инаугурации в январе Трамп заявлял, что не исключает возможности снятия санкций с России, если она поможет США в борьбе с терроризмом.

Президент США не может росчерком пера снять все санкции в отношении России, считает замдиректора Института Кеннана (Вашингтон), юрист Уильям Померанц: «У него есть полномочия в одностороннем порядке отменить санкции, наложенные исполнительным актом [предыдущего президента] Барака Обамы, и секторальные санкции в сфере финансов и энергетики, сложнее дело обстоит со снятием санкций индивидуальных». Новый закон в случае принятия будет намного сильнее акта «О поддержке свободы на Украине», в котором конгресс оставил многие области на усмотрение президента, продолжает эксперт: «В новом законопроекте у конгресса появится право голоса в вопросе о снятии санкций. В этом случае президент лишится рычага давления в переговорах с Россией». Прецеденты уже были, в первую очередь это касается знаменитой поправки Джексона – Вэника, которая увязывала торговлю с США со свободой эмиграции и соблюдением прав человека в СССР: президент не имел права ее отменить, напоминает Померанц.

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Санкции против Ирана – один из столпов внешней политики Трампа и вопрос имиджа, считает завсектором внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева: «Для конгресса это станет первой пробой такого инструмента взаимодействия с президентом, с которым по-другому у него взаимодействовать не получается. Президенту придется решить, готов ли он прогнуться». Конгрессмены подложат свинью Трампу накануне его предполагаемой встречи с Владимиром Путиным на полях саммита G20, но, даже если он затянет подписание, это может создать не самый благоприятный фон для встречи, считает эксперт.

«Если санкции против России и Ирана свяжут, то Трампу придется согласиться на все или от всего отказаться. Такое включение положений, не имеющих прямого отношения друг к другу, происходит в США очень часто, это именно стратегический расчет конгресса», – добавляет Померанц. В случае принятия закона конгрессмены смогут накладывать санкции, если они убеждены, что упомянутая деятельность имела место, даже если у них не будет на этот момент для этого исчерпывающих доказательств, констатирует юрист.