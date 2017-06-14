Сенат США ужесточил санкции против России

Е. Разумный / Ведомости

Сенат США в среду, 14 июня, подавляющим большинством голосов утвердил законопроект по расширению санкций в отношении России. Голосование состоялось после нескольких дней обсуждений. Об этом сообщает издание The Washigton Examiner.

Речь идет о включении поправки в законопроект о применении ограничительных мер в отношении Ирана. Это решение позволит сенаторам не тратить время на внесение в документ отдельной инициативы, которая относилась бы только к России. За одобрение законопроекта проголосовало подавляющее большинство сенаторов, против - двое. Ими стали республиканцы Майкл Ли (сенатор от штата Юта) и Рэнд Пол (сенатор от штата Кентукки).

В законопроекте, ужесточающем санкции в отношении России, прописаны ограничения относительно срока кредитования российских банков: теперь американские компании и физические лица смогут предоставлять займы российским финансовым организациям сроком до 14 дней. На данный момент этот срок - 90 дней. Также законопроектом вводится ограничение на сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Для них срок предоставления займа составит 30 дней. Помимо этого в ближайшие 180 дней в случае расширения санкций минфин США должен будет представить конгрессу на рассмотрение предложения относительно последствий распространения ограничений на суверенный долг России.

В документе также описывается новое положение, по которому президент США не сможет ослабить или отменить санкции против России без одобрения конгресса. Для этого глава государства должен будет представить конгрессу список лиц, с которых планируется снять санкции, а также убедить законодателей, что Россия изменила свою политику по ряду направлений, в том числе по Сирии и Украине, отмечает ТАСС.

О том, что сенат может ужесточить санкции, стало известно во вторник, 13 июня. Председатель сенатского комитета по иностранным делам - республиканец Боб Коркер, который является одним из инициаторов включения поправки в законопроект, тогда заявил, что сенаторы от республиканской и демократической партий согласовали вопрос о расширении ограничительных мер. Поправка была утверждена по итогам дебатов между представителями республиканской и демократической партий с участием лидеров обеих фракций в сенате - Митча Макконнелла и Чарльза Шумера.

Коркер накануне пояснил, что санкции должны стать ответом на предполагаемое вмешательство Москвы в выборы в США и ее активность на Ближнем Востоке. Шумер со своей стороны указал, что эти меры нужны для того, чтобы Россия и все другие страны, которые могли вмешаться в ход американских выборов, понимали, что «понесут за это наказание» (его слова приводит Reuters). Руководитель банковского комитета сената Майк Крэйпо, также выступавший за внесение поправки, добавил , что целью санкций является усиление экономического давления, поскольку «россияне научились жить в рамках экономических ограничений существующего санкционного режима», напоминает «Интерфакс».

Вместе с тем госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник подчеркивал, что, несмотря на то что отношения России и США ухудшаются, Вашингтон настроен на их стабилизацию. «Наши отношения находятся на самом низком уровне, они дальше ухудшаются... Мы работаем в некоторых областях, чтобы определить, можем ли мы создать базу для переустановки рабочих отношений с российским правительством, которые в наших интересах», — сказал он.

Теперь документ должен поступить на рассмотрение в палату представителей конгресса. В случае его одобрения его передадут на рассмотрение президенту США Дональду Трампу. Окончательное голосование по законопроекту может пройти уже на этой неделе, хотя дата пока не определена.

В Кремле ранее подчеркивали, что планы сенаторов могут обернуться новым «санкционным пике». Причем, как говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, «это не наш выбор» (цитата по «РИА Новости»).