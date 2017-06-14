В Кремле не хотели бы нового «санкционного противостояния» с Западом

В Кремле заявили, что не хотели бы входить в очередное санкционное противостояние с Западом.

«Что касается конкретно очередных санкционных устремлений наших коллег, то нам не хотелось бы, чтобы мы опять входили в это санкционное пике. Но это не наш выбор», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комитет по международным делам и банковский комитет сената США во вторник достигли соглашения о расширении санкций против России за ее предполагаемое кибервмешательство в американские выборы и действия в Сирии и на Украине. Объектом их действия могут стать транспортная и добывающая отрасли российской экономики. При этом президент Дональд Трамп в случае принятия этих поправок не сможет ослабить или отменить ранее принятые меры без одобрения конгресса.