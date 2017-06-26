Порошенко заявил, что с помощью «Северного потока – 2» Россия мстит Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам, что строительством «Северного потока – 2» Россия намерена отомстить Киеву, пишет «Корреспондент.net».

По его словам, проект газопровода не преследует экономические или энергетические цели. С помощью «Северного потока – 2» Россия в первую очередь хочет лишить Украину $2 млрд, которая та получает за транзит газа, считает Порошенко.

Порошенко подчекнул «серьезность угрозы». По мнению президента Украины, Москва хочет отомстить Киеву за решение Стокгольмского арбитража в пользу «Нафтогаза Украины».

Ранее председатель правления украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью The Wall Street Journal заявил, что США необходимо ввести санкции на все компании, прямо или косвенно участвующие в реализации проекта «Северный поток – 2».

Ввод в строй «Северного потока – 2» намечен на конец 2019 г. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Стоимость проекта «Северный поток – 2» оценивается в 9,5 млрд евро. Единственным акционером проектной компании Nord Stream 2 AG, которая занимается его реализацией, является «Газпром». Соглашение о новой модели финансирования строительства газопровода было подписано «Газпромом», Engie, OMV, Royal Dutch Shell Uniper и Wintershall в апреле 2017 г. Европейские компании обязались предоставить 4,75 млрд евро на реализацию проекта в виде долгосрочных кредитов, около 950 млн евро каждая.

Сейчас инвестиции зарубежных партнеров «Газпрома» в проект превышают 1 млрд евро, сообщает ТАСС со ссылкой на слова Александра Медведева.