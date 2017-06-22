Это делается на случай, если из-за санкций США европейские партнеры проекта не смогут продолжить его финансирование

Статья опубликована в № 4347 от 22.06.2017 под заголовком: «Северный поток – 2» ищет деньги в Китае

Возможно, предправления «Газпрома» Алексею Миллеру придется искать партнеров для Nord Stream 2 (на снимке с Беном ван Берденом) Sergei Karpukhin / REUTERS

Nord Stream 2 AG – оператор строительства газопровода «Северный поток – 2» провел предварительные консультации с китайскими банками. Об этом «Ведомостям» рассказал человек, близкий к одному из участников проекта. Обсуждалась возможность привлечения долгосрочного финансирования для реализации проекта, добавил он. Информацию об этом подтвердил федеральный чиновник.

Стоимость строительства «Северного потока – 2» из России в Германию по дну Балтийского моря оценивается в 9,5 млрд евро. Его запуск ожидается до конца 2019 г. Еще до появления финансовых партнеров «Газпром» предоставил гарантии на всю сумму. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является «Газпром». Предполагалось, что доли в проекте получат Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall. Но весной с ними было подписано соглашение о новой модели финансирования. Европейские компании пообещали в равных долях предоставить 4,75 млрд евро в виде долгосрочных кредитов. 15 июня зампред правления «Газпрома» Александр Медведев сказал, что партнеры уже перевели более 1 млрд евро.

К тому моменту стало известно о готовящихся в США новых санкциях в отношении России. В числе прочего законопроект запрещает инвестировать в строительство Россией экспортных газопроводов более $1 млн единовременно или свыше $5 млн в течение года.

Санкции грозят также тем, кто предоставляет «товары, услуги, технологии, информацию или поддержку» для строительства российских трубопроводов.

Законопроект о санкциях одобрен сенатом, но застрял в палате представителей.

Вероятность того, что новые санкции помешают европейским компаниям полностью выполнить взятые на себя обязательства, Медведев оценил неделю назад как незначительную. Впрочем, человек, близкий к одному из партнеров по реализации «Северного потока – 2», признает, что санкции все же могут оказать на трубопроводный проект как прямое, так и опосредованное влияние.

Вчера же, 21 июня, президент России Владимир Путин встретился с исполнительным директором Royal Dutch Shell Беном ван Берденом. Среди прочего обсуждался и «Северный поток – 2». Как передал «Интерфакс», ван Берден заявил, что новый проект «будет реализовываться на благо всех сторон – как европейцев, так и Российской Федерации». Вопрос «Ведомостей», гарантировал ли топ-менеджер, что финансирование будет, несмотря на новые санкции США, штаб-квартира Shell оставила без ответа. Представитель Nord Stream 2 AG сообщил, что компания активно взаимодействует с консультантами-кредиторами и готовит информационный пакет для потенциальных кредиторов. Выход с ним на финансовые рынки предполагается в ближайшие месяцы. Его коллеги из «Газпрома», Shell, Uniper и OMV от комментариев отказались.

Эксперты разошлись во мнениях, как могут повлиять санкции США на «Северный поток – 2».

«В случае введения санкций в той редакции, в которой они утверждены сенатом США, крупные европейские компании вряд ли захотят продолжать участие в «Северном потоке – 2», – считает директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. Эксперт не исключил, что проект в таком случае вообще не будет реализован. Директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин придерживается еще более жесткого мнения: «Мало того что европейские компании могут прекратить финансирование проекта, опасаясь санкций. Их введение может усложнить строительство принимающих мощностей на территории Европы». В таком случае строительство «Северного потока – 2» может вообще потерять смысл, добавляет Корчемкин.

С ними не согласен главный аналитик Interfax Global Energy Services в области энергетики Питер Стюарт. Он не считает переговоры с китайскими банками страховкой на случай санкций. «Мое предположение – в свете необходимости привлечения многомиллиардной кредитной линии консорциум готов рассматривать все возможные варианты», – рассуждает Стюарт.

По мнению замдиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексея Гривача, в текущих условиях привлечение в проект китайских средств становится вполне реальными вариантом. «У «Северного потока – 2» хорошая норма доходности и низкие риски для кредиторов. Китайские банки могут заинтересоваться», – считает он. Китайское финансирование обычно дороже западного, но в данном случае участие китайских банков может быть интересно оператору проекта, чтобы расширить круг потенциальных кредиторов в условиях возможных санкций со стороны США, полагает Гривач.