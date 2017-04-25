«Газпром» сократит транзит через Украину в 6 раз после ввода «Северного потока – 2»

«Газпром» сохранит транзит через Украину даже после ввода «Северного потока – 2», но существенно – практически в 6 раз – сократит его объем, сообщил в интервью Reuters предправления «Газпрома» Алексей Миллер. «Мы готовы к переговорам <...> Однако мы можем говорить о гораздо меньших объемах, возможно, около 15 млрд куб. м в год для стран, которые граничат с Украиной», – сказал он.

Газотранспортная система (ГТС) Украины может пропустить до 120 млрд куб. м в год, но в последние годы транзит из России сократился до 50–80 млрд куб. м. По итогам прошлого года транзит составил около 80 млрд куб. м.

«Газпром» поставляет газ в Европу по трем основным направлениям: украинские трубопроводы, газопровод Ямал – Европа через Белоруссию и Польшу и «Северный поток» через Балтийское море в Германию.

В среднем ГТС приносит украинской экономике ежегодно порядка $2 млрд. С введением «Северного потока – 2» и завершением в 2019 г. действия контракта об объемах и условиях транзита российского природного газа через территорию Украины (2009–2019 гг.) транзит российского газа может существенно сократиться. Как заявлял в июне прошлого года Миллер, после 2020 г. транзит российского газа в ЕС через Украину может составить 10–15 млрд куб. м при заключении нового контракта.

Накануне стало известно, что компания Nord Stream 2 AG подписала с Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall соглашения о финансировании газопровода «Северный поток – 2». Европейские участники предоставят 50% общей стоимости проекта, которая оценена в 9,5 млрд евро. Газопровод «Северный поток – 2» длиной 1220 км и пропускной способностью 55 млрд куб. м в год по маршруту «Северного потока – 1» из России в Германию через Балтийское море станет альтернативой транзиту через Украину. Срок строительства: 2018 – конец 2019 г.