«РИА Новости»: Совет ЕС не дал Еврокомиссии мандат по «Северному потоку – 2»

Как сообщает «РИА Новости», министры энергетики стран Евросоюза не предоставили Еврокомиссии мандат на обсуждение с Россией возможности создания специальной юридической базы для работы будущего газопровода «Северный поток - 2». Такое решение было принято на сегодняшнем заседании, рассказала агентству осведомленный источник в Евросоюзе.

«Еврокомиссия рассказала об основных пунктах мандата. … Несколько стран ЕС напомнили о своих опасениях, что этот проект может оказать негативное влияние на безопасность энергоснабжения ЕС и цели энергосоюза, и поприветствовали запрос Еврокомиссии на мандат», — сказал собеседник агентства, добавив, что документ еще будет обсуждаться.

Ранее сегодня заместитель министра энергии Польши Михал Куртык выступил с инициативой, чтобы решение о будущем проекта строительства газопровода «Северный поток - 2» принималось на саммите Европейского союза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.

По словам Куртыки, у проекта есть ряд экономических, технических и политических особенностей. «Мы обратили внимание, что в ситуации, когда мы сталкиваемся с таким количеством противоречий, касающихся политического использования этого проекта, необходимо участие Совета ЕС», – отметил он. Замминистра добавил, что «многие участники дискуссии отмечали, что мы находимся в стадии санкций в отношении России». «Такой проект, как "Северный поток", нужно также принимать во внимание», - добавил он.