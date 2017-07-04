Конгресс США тормозит расширение санкций против России А. Гордеев / Ведомости

Принятие законопроекта сената США по расширению санкций в отношении России задерживается и может вообще не состояться, пишет The Wall Street Journal (WSJ) в понедельник. Белый дом не исключает наложения вето, а часть республиканцев предостерегает от расширения санкций из-за вреда, который этот шаг может нанести американским компаниям. Сенат США 14 июня подавляющим большинством голосов утвердил законопроект по расширению санкций в отношении России за ее предполагаемое кибервмешательство в американские выборы и действия в Сирии и на Украине. Эти предложения включены в законопроект о расширении санкций против Ирана. «За» высказалось 98 сенаторов из 100, а это редкий случай межпартийного единства. Президент Дональд Трамп в случае принятия этих поправок не сможет ослабить или отменить ранее принятые меры без одобрения конгресса. Накануне инаугурации в январе Трамп заявлял, что не исключает возможности снятия санкций с России, если она поможет США в борьбе с терроризмом. «Для Трампа законопроект – настоящая дилемма, ведь в случае принятия он подорвет возможности президента проводить свою дипломатическую линию, а если Трамп его сорвет, то сразу же подвергнется критике за такой подход к России», – пишет WSJ.

Сенат до следующей недели находится на каникулах, и время для рассмотрения законопроекта пока не установлено. Сторонники законопроекта опасаются, что такая задержка дает возможность оппонентам его смягчить. В конце этой недели пройдет первая встреча лидеров США и России на полях G20 в немецком Гамбурге, принятие законопроекта до встречи может создать неблагоприятный фон для нее.

Юрий Ушаков Помощник президента России «Американцы хотят поднять темы Сирии и Украины. Вполне логично эти две темы обсудить. Но вообще, проблему международного терроризма нужно будет обсуждать в первую очередь, поскольку без сотрудничества России и США вряд ли терроризм осилишь».

Затормозили рассмотрение законопроекта сами республиканцы, убеждена завсектором внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева: в сенате им пришлось договариваться с демократами, ведь для закона нужно было две трети голосов сенаторов, и демократы согласились поддерживать санкции против Ирана, только если там будет российская часть. В палате представителей нужно простое большинство, которое у республиканцев и так есть, и протолкнуть законопроект дальше не составило бы труда, убеждена эксперт. «В сенате есть явный антироссийский расклад, однако в палате в следующем году выборы и конгрессменам нужно показать результат, а получить его легче хоть при каком-то сотрудничестве с президентом. В последнее время они не принимали жестких решений против Трампа, помимо этого затормозились слушания по делу главы ФБР, и неожиданно оказалось, что большинство американцев, даже правые консерваторы – ядро электората республиканцев, – не в восторге от планов поменять систему здравоохранения, а это серьезный сигнал. Это не значит, что Трампа поддержат во всем, курс может серьезно поменяться после выборов в следующем году», – считает американист.-