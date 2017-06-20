«Нафтогаз» просит США ввести санкции против всех участников «Северного потока – 2»

США необходимо ввести санкции на все компании, прямо или косвенно участвующие в реализации проекта «Северный поток – 2», сказал председатель правления украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью The Wall Street Journal.

«Мы бы посоветовали (США) как можно скорее распространить санкции на все компании, потенциально вовлеченные в данный проект», – приводит издание слова Коболева. По мнению Коболева, «Северный поток – 2» выгоден России, но угрожает единству Европейского союза и представляет собой опасность для Украины. Именно этот проект расширит возможность «Газпрома» для использования доминирующего положения на газовом рынке Европы, считают в «Нафтогазе».

Ввод в строй «Северного потока – 2» намечен на конец 2019 г. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Стоимость проекта «Северный поток – 2» оценивается в 9,5 млрд евро. Единственным акционером проектной компании Nord Stream 2 AG, которая занимается его реализацией, является «Газпром». Соглашение о новой модели финансирования строительства газопровода было подписано «Газпромом», Engie, OMV, Royal Dutch Shell Uniper и Wintershall в апреле 2017 г. Европейские компании обязались предоставить 4,75 млрд евро на реализацию проекта в виде долгосрочных кредитов, около 950 млн евро каждая.

Сейчас инвестиции зарубежных партнеров «Газпрома» в проект превышают 1 млрд евро, сообщает ТАСС со ссылкой на слова Александра Медведева.

14 июня сенат США одобрил законопроект, который дает президенту США право вводить санкции в отношении того, кто разово инвестировал от $1 млн в строительство Россией экспортных трубопроводов или предоставил для этих целей оборудование, технологии и услуги. Сумма таких транзакций в течение года ограничена $5 млн. Однако европейские партнеры успели профинансировать «Северный поток – 2» до ввода новых санкций США.