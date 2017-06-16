Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4343 от 16.06.2017 под заголовком: Санкции в долг

Российское правительство может остаться без западных денег

Конгресс США рассмотрит возможность распространить санкции на российский суверенный долг

Компаниям и гражданам США могут запретить проводить операции с российскими еврооблигациями и ОФЗ. В среду сенат США утвердил законопроект о расширении санкций против России, в документе на минфин США накладывается обязательство доложить конгрессу о последствиях распространения санкций на суверенный долг России. Если это положение воплотится в жизнь, оно ознаменует серьезную эскалацию конфликта между США и Россией, считает главный экономист ING Дмитрий Полевой: остальные меры (см. врез) существенно санкции не ужесточают.

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