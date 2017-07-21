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Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: Подпись Игоря Сечина стоит $2 млн

Подпись Сечина стоит $2 млн

Власти США решили, что ExxonMobil нарушила антироссийские санкции, подписав с «Роснефтью» несколько соглашений

В минувший четверг подразделение минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) сообщило, что наложило штраф в $2 млн на нефтяную корпорацию ExxonMobil и ее дочерние предприятия – ExxonMobil Development и ExxonMobil Oil. В сообщении OFAC сказано, что ExxonMobil нарушила санкции, введенные после присоединения Крыма, и между 14 и 23 мая 2014 г. подписала с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным восемь юридических документов по нефтегазовым проектам в России.

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