Подпись Сечина стоит $2 млн

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Соглашения с Сечиным подписывали президент ExxonMobil Russia Глен Уоллер и президент ExxonMobil Development Нил Даффин Matt Slocum / AP

В минувший четверг подразделение минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) сообщило, что наложило штраф в $2 млн на нефтяную корпорацию ExxonMobil и ее дочерние предприятия – ExxonMobil Development и ExxonMobil Oil. В сообщении OFAC сказано, что ExxonMobil нарушила санкции, введенные после присоединения Крыма, и между 14 и 23 мая 2014 г. подписала с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным восемь юридических документов по нефтегазовым проектам в России.