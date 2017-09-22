Трамп назвал выдумкой расследование о пророссийской рекламе в Facebook

Президент США Дональд Трамп назвал выдумкой сообщения Facebook об обнаруженной политической рекламе в соцсети и фейковых аккаунтах, связанных с Россией. Ранее он отрицал утверждения, что Россия пыталась повлиять на ход предвыборной кампании в США в его пользу и обвинял СМИ в сочувствии к его сопернице по выборам Хиллари Клинтон. «Продолжается российская фальшивка, теперь это про рекламу в Facebook, - написал президент в Twitter. - А как насчет совершенно ангажированного и нечестного освещения кампании журналистами в пользу мошенницы-Хиллари?»

Он заявил, что самое сильное воздействие на выборы в США оказали занятые фейковыми новостями СМИ, которые подняли крик в пользу «мошенницы Хиллари Клинтон». И вообще, она была плохим кандидатом, заключил Трамп.

Facebook проинформировал конгресс США о закупках политической рекламы в интересах России в ходе президентской кампании 2016 г. и о связанных с закупками фейковых аккаунтах, заявил 21 сентября руководитель компании Марк Цукерберг. Он также распорядился, чтобы компания передала конгрессменам все результаты собственной проверки, которая идет уже несколько месяцев на предмет возможного вмешательства России в выборы в США. Ранее эти данные были переданы спецпрокурору Роберту Мюллеру, который возглавляет «российское расследование» в ФБР. Мюллер изучил более 3000 постов социальной сети. Facebook направил ему данные о фейковых учетных записях, владельцы которых покупали объявления, а также критерии, по которым они определяли целевую аудиторию.

Москва в очередной раз отмежевалась от этих закупок. Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в сети Facebook и не знает, кто стоит за такими заказами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле также не знают, что такое Russiagate. «Тем более мы не знаем, кто и как размещает рекламу в Facebook. И никогда этим не занимались. И никогда российская сторона не была к этому причастна», - цитирует чиновника ТАСС.