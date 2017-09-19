Клинтон назвала Путина лидером международного авторитарного движения

Хиллари Клинтон: наши отношения с Владимиром Путиным давно испортились Alexei Nikolsky / RIA-Novosti / AP

Хиллари Клинтон начала с Вашингтона многодневное турне, на котором представляет вышедшую на прошлой неделе книгу о своем поражении на президентских выборах 2016 г. под названием «Что случилось» (What Happened). В 469-страничной книге она выражает уверенность, что Россия вмешивалась в выборы. Недостатки собственной избирательной кампании она признает, но тут же критикует бывшего конкурента внутри Демократической партии Берни Сандерса, который также выдвигался в президенты. Досталось от Хиллари экс-директору ФБР Джеймсу Коми, который так некстати возобновил расследование против нее из-за использования личного почтового сервера вместо рабочего, и даже экс-президенту Бараку Обаме, который недостаточно энергично реагировал на российское вмешательство, пишет the Washington Times.

«Парень из метро»

Одним из главных героев книги Клинтон стал российский лидер Владимир Путин. В отрывке, который прозвучал в эфире MSNBC, она напомнила слова Обамы о том, что российский лидер и любит на переговорах «сидеть как ребенок в классе на задней парте, которому скучно». 44-й президент США сказал это в августе 2013 г., отметив одновременно, что отношения с Путиным у него сложились нормальные и что отношения двух стран при этом движутся не в благоприятную для США сторону и сейчас в этих контактах «нужно взять паузу, посмотреть, куда движется Россия, что соответствует нашим интересам, и откалибровать отношения так, чтобы делать то, что будет на благо нам и, надеюсь, на благо России».

По оценке самой Хиллари, Путин, которого она видела на встречах, был похож не на скучающего школьника с задней парты, а на «такого парня из метро, который садится, решительно раздвинув ноги, занимая чужие места, как бы говоря "Я беру то, что хочу" и "У меня так мало уважения к вам, что я буду вести себя так, как если бы был дома в халате". Также она отметила, что Путина постоянно не так понимают и недооценивают, цитирует MSNBC. Когда экс-президент Джордж Буш-младший заявил о прямоте российского президента и о том, что заглянул ему в глаза и увидел его душу, сама Хиллари, по ее словам, отреагировала: он же бывший агент КГБ, у него нет души. Она не думает, что эта характеристика ему понравилась.

Клинтон призналась, что не слишком хорошо ладила с Путиным. «Наши отношения давно испортились, - написала она. - Путин не уважает женщин и презирает всех, кто ему противостоит, так что я стала двойной проблемой. После того, как я раскритиковала его политику в одной ситуации, он заявил журналистам, что "с женщинами лучше не спорить", а затем назвал меня слабой и пошутил, что "возможно, слабость - не худшее качество женщины". Вот уж смешно» (цитата по Washington Examiner).

Неожиданная «перезагрузка»

«Перезагрузка» двусторонних отношений, случившаяся в 2009 г., стали для Вашингтона неожиданным проявлением некоторой независимости со стороны тогдашнего президента Дмитрия Медведева, утверждает Клинтон. По ее мнению, молчаливое согласие тогдашнего руководства России на операцию в Ливии «разозлило Путина. Попытка "перезагрузки" на общем фоне смотрится незначительным эпизодом: во всей книге Медведев упоминается лишь четырежды, тогда как Путин - 99 раз, отмечает The Bell, выложивший перевод отрывков из книги.

Стратегия Путина - сплотить консерваторов всего мира

С тех пор, как Клинтон в 2012 г. ушла из Госдепартамента, ее отношение к российскому лидеру ухудшилось, двусторонние отношения - тоже, пишет The Bell. Сейчас экс-кандидат в президенты США считает Путина лидером «международного авторитарного и ксенофобского политического движения, которое требует депортировать беженцев, распустить Евросоюз, ослабить НАТО и откатить назад весь прогресс, достигнутый в мире после Второй мировой войны». Его фотографии с голым торсом на лошади и другие «мачистские снимки» она считает демонстрацией «образа традиционной маскулинности, приверженности христианской морали и силы белого национализма, цитирует the Bell. Она считает, что стратегия Путина - привлечь консерваторов по всему миру, чувствующих себя чужими в либеральных странах запада. Также она заметила, что Путин до сих пор переживает из-за событий, которые считает «унижением России в 90-е» и видит заговор против самого себя в заявлениях западных лидеров, в том числе самой Клинтон, в поддержку гражданского общества в России.

Что нравится Трампу в российском лидере

Клинтон описала и «роман» Дональда Трампа с Путиным. В книге она отметила странную любовь своего бывшего соперника по выборам к диктаторам и силе, полное отсутствие у Трампа понимания внешней политики и отсутствие уважения к моральным ценностям в политике. «Путин мыслит так же, как и Трамп, хотя и более стратегически. И, похоже, Трамп сильно подпал под путинское обаяние «мачо-аристократа с голым торсом». Ему не просто нравится Путин — он хочет быть как Путин: белый авторитарный лидер, который может расправляться с оппозицией, репрессировать меньшинства, обманывать избирателей, контролировать прессу и зарабатывать для себя несчетные миллиарды. Он мечтает о Москве на реке Потомак», - цитирует the Bell.

Действия России в Крыму и на востоке Украины Хиллари назвала операцией. «Я была поражена сложностью этой операции. Она была гораздо эффективнее, чем вторжение в Грузию в 2008 году, и сопровождалась националистической пропагандой по ТВ, на радио и в соцсетях, а также кибератаками, которые должны были заткнуть голос оппозиции», - переводит The Bell.

Выборы и хакеры

Предвыборный штаб Клинтон просила в 2016 г. продумать более агрессивный стратегический подход к России, чтобы Путин мог почувствовать силу Америки, пишет она. По ее оценке, еще до «прихода Путина» американская демократия была подорвана усилиями «правоконсервативных миллиардеров, спонсоров Дональда Трампа», которые инвестировали в создание «альтернативной реальности» с помощью fake news в ультраправых изданиях типа Breitbart. В результате американцы потеряли веру в институты - правительство, научное сообщество и прессу.

Основным и наиболее тяжелым моментом кампании 2016 г. Клинтон считает публикацию на портале WikiLeaks писем Национального комитета Демократической партии, в которой соратники Клинтон критикуют Берни Сандерса.

18 сентября на презентации книги в Театре Уорнера в Вашингтоне Хиллари заявила, что ненавидит слово «хакнуть», письма «были украдены и украдены русскими», цитирует Guardian. 11 сентября в интервью USA Today она заявила, что убеждена, что соратники Трампа помогали России вмешиваться в кампанию 2016 г. «Тогда определенно были контакты и было некоторое понимание между ними, - сказала она. - И у меня нет сомнения, что Путин хотел, чтобы я проиграла и чтобы Трамп выиграл. И в глубине души я не сомневаюсь, что есть узел финансовых отношений между Трампом и его бизнесом и российскими деньгами. И я не сомневаюсь, что штаб Трампа и другие связанные с ним люди сделали все возможное, чтобы скрыть свои связи с россиянами». 18 сентября Клинтон заверила, что в книге не подвергала цензуре собственные мысли, только слегка отцензурировала отдельные выражения, которые раньше приходили ей в голову. Когда на презентации ее прямо спросили, кого бы она предпочла, Трампа или Путина, она ответила, что должна подумать. «Я противостояла им обоим», - добавила она (цитата Guardian).

Клинтон прогнозирует дальнейшее российское вмешательство в политику в США, и приводит свой рецепт, как это предотвратить. Она рекомендует тщательно расследовать дело о выборах 2016 г., более серьзно относиться к кибервмешательствам, жестче вести себя в отношении Путина и возродить доверие к американским демократическим институтам.

Дональд Трамп и его связи с Россией