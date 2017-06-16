Путин рассказал обо особо агрессивном вмешательстве США в российские выборы

Американцы активно вмешивались в выборы в России и в 2000 г., и в 2012, это «всегда было», причем особенно агрессивные попытки были предприняты в 2012 г., заявил президент Владимир Путин. Как передает ТАСС, он сказал это режиссеру Оливеру Стоуну в фильме «Интервью с Путиным». «Я в детали не буду вдаваться, американские партнеры об этом знают», - добавил глава государства. По его словам, он информировал об этом тогдашнего госсекретаря Джона Керри и даже президента Барака Обаму.

«Нам трудно даже себе представить, чтобы дипломатические работники агрессивно включились в избирательную кампанию внутри России, собирали там у себя оппозиционные силы, финансировали, бегали там на всякие митинги оппозиционные. Но дипломатическая служба должна заниматься другим, дипломатическая служба должна заниматься налаживанием отношений между государствами, - цитирует Путина ТАСС. - Неправительственные организации, да, могут заниматься всем, чем угодно, причем любого национального происхождения, хотя неправительственные организации часто финансируются через ряд прокладок и структур - то ли из госдепа, то ли из других квазигосударственных источников на всем постсоветском пространстве, в Восточной Европе и во многих других странах, - добавил Путин. - И в Африке то же самое происходит, и в Латинской Америке».

На вопрос Стоуна, пытались ли хакеры вмешиваться в российские выборы в 2012 г., Путин ответил, что не обращает на это внимания, у него своя «повестка дня». «Мне кажется, что многие наши партнеры часто живут в каком-то своем мире и часто не понимают реальных процессов, происходящих в других странах, в том числе в России», - отметил он.

Документальный фильм Стоуна собран из интервью, взятых в последние несколько лет. 15 июня на «прямой линии» президент России заявил, что можно ткнуть пальцев в любую точку на глобусе, там непременно окажутся интересы США и, следовательно, будут иметь место их попытки вмешаться. В начале июня Путин говорил в интервью NBC News, что это США сами вмешиваются в чужие выборы, так что им нечего обижаться на попытки вмешательства извне.

В январе 2017 г. об участии американских дипломатов в митингах российской оппозиции рассказал руководитель МИД России Сергей Лавров, подводя итоги работы своего ведомства за предыдущий год. Он заявил тогда, что во время второго президентского срока Барака Обамы нарастала «недружественная активность» американских спецслужб и что американские дипломаты-мужчины переодевались в женщин для своих целей. «Дипломаты посольства США неоднократно были замечены участвующими в митингах российской оппозиции, в антиправительственных митингах, несанкционированных митингах, в том числе и в переодетом виде», в частности, Лавров привел случай, когда дипломат, одетый женщиной, заходил в здание и там в туалете переодевался в обычный костюм. Сотрудники военного атташата американского посольства, по словам министра, «очень любят ездить по нашей родине на арендованных машинах без дипномеров и ездят по Калининградской, Мурманской, Воронежской областям, замечены были в Чечне, Новороссийске, вдоль границы с Донбассом исколесили все вдоль и поперек» (цитаты РБК и ТАСС).