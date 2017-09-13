Клинтон обвинила Путина в личной вендетте

Экс-кандидат в президенты США, бывший госсекретарь и первая леди Хиллари Клинтон уверена, что обязана поражением в борьбе за Белый дом «личной вендетте» со стороны российского президента Владимира Путина, сообщает CNN. В своих мемуарах «Что произошло» она пишет, что Путин «не уважает женщин и презирает всех, кто противостоит ему». Себя она рассматривала в период избирательной кампании как «двойную проблему» для российского лидера.

Клинтон уверена, что у Путина была также «глубокая неприязнь» по отношению к США. Это стало одной из причин устроенной им «массированной скрытой атаки на нашу демократию прямо под нашими носами», пишет она.

«Я не сомневаюсь, что Путин хотел, чтобы я проиграл и хотел, чтобы Трамп победил», - заявила Клинтон в интервью USA Today. Она не сомневается, что нынешний американский президент вовлечен в финансовые отношения с российскими партнерами.

Скандал с предполагаемым вмешательством России в выборы 2016 г. Клинтон назвала более серьезным скандалом, чем Уотергейт.

Белый дом обвинил Клинтон в «поддержке продаж книг с ложными и безрассудными атаками», сообщает Associated Press со ссылкой на официального представителя администрации Сару Сандерс. Она выразила сомнения в том, что Трамп захочет прочитать мемуары Клинтон.