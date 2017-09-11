Клинтон заявила об отказе от участия в новой президентской кампании

Экс-кандидат в президенты США от демократической партии, бывшая первая леди Хиллари Клинтон больше не намерена выдвигать свою кандидатуру на главный пост страны. «Я больше не буду кандидатом на выборах. Но я не закончила работу в политике, поскольку я действительно верю, что на карту поставлено будущее нашей страны», – заявила она в интервью CBS News.

Клинтон рассказала, что даже спустя 10 месяцев после поражения оно все еще для нее «болезненно». Своей главной ошибкой она считает ведение служебной переписки при помощи личной почты. Этот скандал повлек за собой расследование, которое, в частности, сказалось на ее рейтинге. Правда, официально Клинтон не была признана виновной.

Ранее Клинтон винила в своем поражении Россию, якобы участвовавшую в публикации компромата на нее через сайт WikiLeaks. На этот раз о влиянии Москвы она упоминает вскользь, а о публикации переписки главы своего предвыборного штаба Джона Подесты не говорит и вовсе.

Клинтон считает, что «вела традиционную избирательную кампанию», тогда как победивший кандидат Дональд Трамп «участвовал в реалити-шоу».

4 ноября 2016 г. Клинтон проиграла Трампу, набрав 48,03% против 45,94%, но уступив по числу голосов выборщиков.