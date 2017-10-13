CNN сообщил о попытках России влиять на выборы президента США через игру Pokemon Go

Российское Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей», создало широкую онлайн экосистему разобщения общественного мнения в США незадолго до президентских выборов 2016 г., сообщает CNN. Одним из таких примеров стала организованная им кампания Don't Shoot Us (Не стреляйте в нас), выглядевшая как проект движения Black Lives Matter, выступающего против насилия в отношении афроамериканцев, говорится в расследовании телекомпании.

В июле 2016 г. аккаунт в Tumblr, связанный с сайтом donotshoot.us, объявил конкурс, призывающий к ловле покемонов из игры Pokemon Go в тех местах, где фиксировались случаи насилия полицейских в отношении чернокожих. Конечная цель конкурса не уточняется. Неизвестно также, последовал ли кто-то этому призыву.

На странице Don't Shoot Us в YouTube содержится более 200 роликов и сообщений о предполагаемых случаях полицейского насилия в отношении чернокожих. Они были размещены в период с мая по декабрь 2016 г., за это время их просмотрели более 368 000 раз.

Собеседник телеканала рассказал, что страница Don't Shoot Us в Facebook была в числе 470 аккаунтов, заблокированных в связи с расследованием соцсети о размещении рекламы, направленной на поляризацию общественного мнения. Ранее Facebook сообщал о том, что с июня 2015 г. по май 2017 г. было опубликовано около 3000 объявлений на сумму $100 000. Большинство объявлений «не имело прямого отношения к президентским выборам, голосованию или к конкретному кандидату». Их вероятной целью было социальное разобщение по таким острым вопросам как контроль за оружием, иммиграция, права сексуальных меньшинств.