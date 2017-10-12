Facebook обнародует «пророссийскую рекламу» с разрешения конгресса США

Facebook выложит в открытом доступе около 3000 рекламных объявлений, которые были куплены якобы связанными с российскими властями компаниями. Произойдет это не раньше, чем конгресс США даст свое согласие на обнародование. Рекламные сообщения якобы являются подтверждением вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 г., сообщает Bloomberg.

«Важно, чтобы конгрессмены получили полную картину, а затем показали ее американскому народу. Когда они будут готовы обнародовать эти рекламные объявления, мы это сделаем», - заявила операционный директор Facebook Шэрил Сэндберг.

По ее словам, Facebook уже предоставил конгрессу данные о рекламных объявлениях и веб-страницах. Компания продолжает сотрудничать со следствием и предоставлять всю необходимую информацию. «Во время выборов с нашей сетью произошли такие вещи, которые не должны были произойти. Мы несем ответственность за то, чтобы сделать все возможное в наших силах, чтобы предотвратить такое в будущем», - уточнила она.

Ранее сообщалось, что 3000 рекламных сообщений были переданы в комитет по разведке палаты представителей конгресса США. Они связаны с 470 страницами и аккаунтами, зарегистрированными в соцсети.