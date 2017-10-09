Washington Post рассказала о закупках «российской рекламы» на площадках Google

На рекламу на площадках Google, потенциально размещенную в интересах России во время предвыборной кампании в США, было потрачено чуть меньше $100 000. Как пишет The Washington Post, это установило внутреннее расследование Google. Газета ссылается на источник, информированный о результатах этой проверки. Он отметил, что Facebook ранее обнаружил, что на рекламу в соцсети $100 000 потратило только одно петербургское Агентство интернет-исследований. Об Агентстве первые написала «Новая газета» в 2013 г. как о «фабрике троллей» в Ольгине.

Расследование Google установило, что предполагаемые российские агенты тратили десятки тысяч долларов на рекламу на YouTube, в Gmail, в поисковике Google search и в других продуктах компании. По сведениям Washington Post, заказчики не связаны с Агентством интернет-исследований, но это может означать, что российская кампания по дезинформации проводилась шире, чем считалось ранее. Компания пока считает маловероятным, что через ее платформы оказывалось воздействие на выборы в США, однако расследует ситуацию, утверждает газета.

В Google на запрос Reuters о комментарии оперативно не ответили.

«Российский след» Google обнаружил, проверяя информацию Twitter, который предоставляет разработчикам платный доступ ко всей базе сообщений, размещенной в сети с 2006 г.

В конгресс, где комитеты обеих палат по разведке расследуют возможное вмешательство России в президентские выборы, вызваны представители Google, Twitter и Facebook для дачи показаний.

Ранее Facebook уже передал конгрессменам более 3000 рекламных сообщений, связанных с российскими заказчиками. Компания первой проинформировала всех, кто участвует в «российском расследовании» в конгрессе и ФБР, о закупках политической рекламы в интересах России в ходе президентской кампании 2016 г. и о связанных с закупками фейковых аккаунтах. СМИ сообщали, что подозрительная реклама касалась острых политических тем, таких, как религия, расовый вопрос, право на владение оружием, и была точечно таргетирована для «колеблющихся округов», способных решить судьбу голосования на выборах.