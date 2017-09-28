Топ-менеджеров Facebook и Google вызвали в конгресс на слушания о России

В конгресс для дачи показаний в связи с «российским расследованием» вызваны топ-менеджеры Facebook, Google и Twitter, сообщает Reuters со ссылкой на источники в комитете Сената по разведке. Помощник одного из сенатора уточнил, что их пригласили на публичные слушания 1 ноября. Представители Facebook и Google подтвердили, что получили приглашения из комитета Сената, но не сказали, пойдут ли их топ-менеджеры давать показания. Twitter оперативно на запрос агентства не ответил.

В руководстве комитета по разведке Палаты представителей заявили, что в следующем месяце комитет проведет открытые слушания с участием представителей некоторых IT-компаний и что «цель слушаний - лучше понять, как Россия использовала интернет-средства, чтобы посеять раздор и повлиять на наши выборы».

Facebook недавно проинформировал конгресс США о закупках политической рекламы в интересах России в ходе президентской кампании 2016 г. и о связанных с закупками фейковых аккаунтах, заявил руководитель компании. Он также распорядился, чтобы компания передала конгрессменам все результаты собственной проверки, которая идет уже несколько месяцев на предмет возможного вмешательства России в выборы в США. Ранее эти данные были переданы спецпрокурору Роберту Мюллеру, который возглавляет «российское расследование» в ФБР. Мюллер изучил более 3000 постов социальной сети. Facebook направила ему данные о фейковых учетных записях, владельцы которых покупали объявления, а также критерии, по которым они определяли целевую аудиторию.

CNN со ссылкой на источники заявила, что определенная реклама, способная сеять раздор, была закуплена якобы российскими заказчиками точечно для городов, известных по массовым беспорядкам на расовой почве, - Фергюсона и Балтимора.

Руководитель Facebook Марк Цукерберг, отвечая президенту США на обвинение в том, что соцсеть «всегда была антитрамповской», покаялся в собственном легкомыслии. Он напомнил, что после выборов в США он заявил, что это безумие - считать, что дезинформация в Facebook могла изменить результаты выборов. Сейчас он сожалеет об этом высказывании и считает, что тогда зря отмахнулся от проблемы. Он признает, что роль соцсети в информировании людей и в возможности связаться с кандидатами была намного более значимой. Отныне Facebook будет участвовать в борьбе по защите избирателей от дезинформации из других государств и их попыток повлиять на исход выборов, пообещал Цукерберг.