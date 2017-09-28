Перед выборами в бундестаг Facebook удалил десятки тысяч фальшивых аккаунтов

За месяц, предшествующий выборам в бундестаг, Facebook в течение месяца до проведения парламентских выборов в Германии удалил десятки тысяч фальшивых аккаунтов, зарегистрированных в Германии. Это сообщил вице-президент компании по публичной политике Ричард Аллан. В специальном заявлении он отчитался о мерах, которые Facebook принял по борьбе с дезинформацией, и сделал вывод, что перед выборами в ФРГ фальшивых новостей было относительно меньше. Хотя принятые меры не искоренили дезинформацию полностью, но они затруднили ее распространение и появление в новостных лентах пользователей, отметил Аллан. По его словам, компания уже многому научилась и будет применять полученный опыт и в ходе других выборов.

Меры по борьбе с дезинформацией прорабатывались с германскими чиновниками, отметил Аллан. Помимо удаления фейковых аккаунтов Facebook применил технологии машинного обучения для сокращения показов спама, в том числе в формате видео. Опция «Статьи по теме» (Related Articles) использовалась, чтобы читатели могли увидеть и противоположный взгляд на политическую проблему. Также была создана опция для показа пользователю позиции всех участвовавших в выборах партий по конкретной проблеме, чтобы их можно было сравнить.

Депутатов бундестага и кандидатов Facebook проинструктировал по вопросам кибербезопасности. Кроме того, компания наладила контакт с Федеральным ведомством по безопасности информационной техники ФРГ (BSI) для обсуждения вопросов безопасности и борьбы с дезинформацией, связанных с выборами.

Защита собственной площадки во время выборов стала одной из главных задач Facebook, и особенно важным компания считает отражение координированных и враждебных атак и опережение попыток злоумышленников злоупотребить соцсетью, заявил Аллан. Он напомнил, что недавно руководитель компании Марк Цукерберг заявил, что Facebook не хочет, чтобы его возможности использовались для подрыва демократии.