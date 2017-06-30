Германия обязала Google и Facebook удалять разжигающие ненависть материалы Dado Ruvic / Reuters

Парламент Германии принял закон, обязывающий социальные сети удалять контент, содержащий в себе разжигание межнациональной розни, клевету, и любой контент, признанный незаконным в стране, пишет The Wall Street Journal. В случае если компании откажутся исполнять закон, власти имеют право наложить на них штраф в размере $50 млн.

Социальные сети выступали с резкой критикой закона. Alphabet (владеет Google) предупредила, что закон нарушает свободу слова и вынудит соцсети удалять не только противоправный контент, но посты без такого содержания. Некоторые критики поправок опасаются того, что этот закон может создать основу для авторитарного режима.

Закон обязывает крупные соцсети удалять явно незаконный контент в течение 24 часов. В случае если однозначно не удается выяснить, является ли пост незаконным, компаниям предоставят неделю для того, чтобы определить вместе с властями, должна ли она удалить этот контент.

Закон может уязвить права демократических партий, которые используют страницы в соцсетях для предвыборных компаний. Опыт германских властей может распространиться и на другие страны, которые могут использовать подобную схему для борьбы со свободой слова в социальных сетях, опасаются правозащитники.

«Мы не можем согласиться с тем, что социальные сети игнорируют наши законы, - говорит министр юстиции Германии Хайко Маас. - Они больше не могут злоупотреблять своей инфраструктурой для того, чтобы совершать преступления».

Руководители технологических компаний считают, что они и так принимали все возможные усилия для того, чтобы исключить пропаганду терроризма на своих ресурсах. Новый закон Германии нанесет ущерб этим усилиям.

Google получает около 200 000 жалоб на контент видеосервиса YouTube, но сжатые сроки и потенциальные штрафы создадут стимул для удаления любого контента до подачи жалобы.

Маас же считает, что массовое удаление постов в социальных сетях не создаст лишних проблем этим компаниям. Социальные сети все равно не лишатся своих пользователей, считает он.

В 2015 г. именно Маас стал инициатором добровольного соглашения с социальными сетями Facebook, Google и Twitter. Ресурсы удалили посты, разжигающие ненависть, о которых сообщили немецкие пользователи, в течение 24 часов. Впрочем, в марте этого года Маас говорил, что тогда социальные сети действовали слишком медленно.

В новых поправках содержатся 22 закона, которые соцсети должны будут исполнять. Среди них законы, запрещающие клевету, разжигание ненависти, религиозные оскорбления, оскорбительные заявления и нарушения частной жизни.

После недавних терактов в Лондоне и Манчестере премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от социальных сетей оперативнее удалять пропаганду со своих платформ под грозой возможных штрафов. В июне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает «недостаточными» усилия технологических компаний.

Впрочем, новые законы Германии носят самый радикальный характер по сравнению с любыми другими законами в Западной Европе. Этот закон фактически вынуждает технологические компании создать систему, которая позволит пользователям самим помечать посты и видео, которые они считают экстремистскими. До сих пор европейские власти, как правило, решали такие вопросы в добровольном порядке.

Власти Евросоюза в начале июня отчитывались о том, что добровольный подход приносит свои плоды: социальные сети чаще стали удалять посты с пропагандой терроризма. Сейчас в 59% случаев после поступления жалоб такой контент удаляется, полгода назад этот показатель составлял 28%.