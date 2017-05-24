Евросоюз готов приравнять социальные сети к телеканалам Darrin Zammit Lupi / Reuters

Facebook, Twitter и другие социальные сети могут попасть под действие законов Евросоюза, касающихся распространения информации, вызывающей расовую ненависть, ксенофобию и другие виды нетерпимости (т.н. hate speech), пишет Financial Times (FT). По данным издания, речь идет прежде всего о видеороликах: на днях чиновники Евросоюза обсудили пересмотр правил блокировки такого рода контента.

Как в России В России социальные сети не попадают под специальное регулирование, но тем не менее их деятельность регулируется несколькими законами. В частности, они являются организаторами распространения информации и обязаны предоставлять информацию о пользователях правоохранительным органам и пресекать распространение незаконного контента. Недавно президент Владимир Путин утвердил новую стратегию развития информационного общества. В ней прямо указано, что государство должно регулировать любые интернет-ресурсы, «похожие на СМИ», включая соцсети и интернет-телевидение.

Социальные сети, в которых трансляция видео является одной из основных функций, должны будут соблюдать некоторые правила, которые сейчас применяются к вещателям телевизионных каналов в странах ЕС, продолжает FT. Это даст больше возможностей отдельным странам регулировать деятельность интернет-компаний и противодействовать разжиганию ненависти и подстрекательству к терроризму в интернете, считают чиновники.

Сейчас социальные сети сами решают вопросы, связанные с hate speech и разрабатывают собственные правила удаления такого рода контента.

Изменения в регулировании аудиовизуальных сервисов коснутся также и видеохостингов, куда видео загружают пользователи – таких как Youtube.

Тема ответственности таких компаний как Facebook и Google (владеет Youtube) за контент, который загружают их пользователи, вызвала оживленную дискуссию с Брюсселем, настаивающим на большем государственном контроле над такими сервисами.

Под действие новых правил могут попасть и видеосервисы вроде Netflix. Но это будет зависеть от того, какую долю европейского видеоконтента они показывают, отмечает FT. На последнем обсуждении во вторник чиновники пришли к выводу, что для распространения регулирования на такие сервисы доля европейского контента в них должна быть не менее 30%.

Для Netflix это также означает, что, например, во Франции компании придется платить налог в размере 26% своей выручки в этой стране. По законам ЕС, сейчас страны могут взимать специальные сборы на поддержку национальной киноиндустрии только с местных компаний. Однако новое регулирование позволит странам взимать такой сбор с любого видеосервиса, у которого есть клиенты в этой стране.

Технологические компании раскритиковали предложенное европейскими чиновниками регулирование. Оно очень расплывчатое и выполнимо лишь частично, сказал FT Джеймс Уэйворт из Ассоциации компьютерной и медиа индустрии, в которую входят в том числе Google и Facebook. Критики также отмечают, что не было проведено никакой оценки воздействия такого регулирования на соцсети.

Новые правила блокировки видеоконтента станут законом после завершения переговоров между государствами-членами ЕС и Европейским парламентом, поддержавшим предложенные меры. Большинство парламентариев проголосовало за принятие этой инициативы, несмотря на резкую критику со стороны отдельных стран. В качестве компромисса, чиновники согласились не включать в регулирование видеоролики, которые пользователи соцсетей транслируют в режиме реального времени (livestreaming). «Нам необходимо учитывать новые способы потребления видео и найти баланс, чтобы с одной стороны, стимулировать появление инновационных технологий, с другой – продвигать европейское кино, защищать детей и более эффективно решать проблему контента, вызывающего ненависть».