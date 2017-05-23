Глобальная редактура

Опубликованные The Guardian внутренние инструкции для модераторов крупнейшей глобальной соцсети Facebook заставляют в очередной раз задуматься о балансе между свободой информации и правилами поведения в соцсетях. А также о том, как соцсети эволюционируют в СМИ.

При чтении правил обращает на себя внимание их противоречивость. Сцены насилия и действий сексуального характера в принципе следует удалять, но сцены насильственной смерти, издевательств над детьми, видео абортов могут допускаться, если имеют общественно важное значение, могут повышать уровень осведомленности людей о разного рода социальных явлениях. Логику запретов развивает огромный объем контента (число пользователей Facebook превышает 2 млрд человек) – модераторы жалуются, что часто на принятие решения у них есть не более 10 секунд и алгоритмы этих решений оказываются небезупречными.

Правила и ограничения неизбежны, но саморегуляция интернет-гигантов предпочтительнее запретов, налагаемых госорганами отдельных стран, говорит руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк. Компании заинтересованы в защите данных пользователей, тогда как спецслужбы различных государств в стремлении обеспечить национальную безопасность часто склонны этими правами пренебрегать.