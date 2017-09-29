Сенатор обвинил Twitter в полном непонимании серьезности «российской проблемы»

В связи с расследованием возможных попыток повлиять на президентские выборы в США Twitter заблокировал около 200 аккаунтов, связанных с Россией. Как сообщает Reuters, это заявили конгрессменам представители компании. Их вызвали в комитеты обеих палат по разведке, которые расследуют «российское вмешательство», и им задавали соответствующие вопросы. Самый высокопоставленный демократ в комитете Сената по разведке Марк Уорнер назвал выступление менеджеров Twitter в конгрессе «неадекватным».

По словам политика, Twitter не ответил на многие вопросы о том, как россияне используют платформу микроблогов. Презентация компании в комитете Сената выявила «огромное недопонимание со стороны команды Twitter серьезности проблемы», сказал он. Особенно его возмутило, что компания решила в основном ограничиться проверкой аккаунтов, связанных с фейковыми пользователями, уже выявленными в Facebook. Уорнер убежден, что сервис остается объектом иностранных манипуляторов.

В Twitter не ответили на просьбу Reuters прокомментировать его слова.

Слушания с участием представителей компании в Сенате проходили в закрытом режиме. В тот же день они выступили и в комитете палаты представителей по разведке. Самый высокопоставленный демократ в этом комитете, Адам Шифф, был менее критичен и после слушаний сказал, что компания выразила желание сотрудничать со следствием и провести дополнительный анализ данных.

Представители Facebook участвовали в аналогичных слушаниях чуть раньше в сентябре.

Представители Twitter отчитались, что выявили и закрыли 22 аккаунта, напрямую связанных с некоторыми из 500 аккаунтов, которые Facebook счел подозрительными и связанными с Россией. В дополнение к ним Twitter выявил еще 179 микроблогов, также каким-то образом связанных с Россией, сообщает Reuters. Компания также сообщила, что медиа-компания Russia Today потратила на рекламу в Twitter $274 100 и продвигала 1823, предположительно, рассчитанных на рынок США. Facebook недавно сообщил, что на российскую «пропагандистскую операцию» в связи в кампанией 2016 г. было потрачено $100 000 через рекламные контракты.

Twitter давно критикуют за небрежное отношение к фейковым или агрессивным аккаунтам, напоминает Reuters. Критика исходит от пользователей, законодателей и аналитиков в сфере технологий. В отличие от Facebook Twitter разрешает заводить анонимные аккаунты и боты.

В 10-дневный период вокруг дня голосования на президентских выборах в ноябре 2016 г. дезинформация и пропаганда в Twitter активнее распространялась в «колеблющихся штатах», исход голосования в которых часто предопределяет победителя, чем в штатах, которые стабильно голосуют за своего кандидата. Это выяснили исследователи Оксфордского университета, их работа была опубликована 28 сентября.