Связанные с Россией объявления в Facebook посмотрели около 10 млн человек

Рекламные объявления в Facebook на острые социальные темы, оплаченные пророссийскими заказчиками, посмотрели около 10 млн человек, сообщила соцсеть в своем блоге. Большинство из них касалось проблем секс-меньшинств, расовых вопросов, миграционных проблем, права ношения оружия.

Из этой аудитории 44% просмотрели объявления до президентских выборов, а 56% – после. Примерно 25% объявлений не видел никто , поскольку они показываются в зависимости от релевантности запросов, но могут и вовсе не показываться.

На 99% рекламных материалов было потрачено менее $1000. За некоторые оплата якобы поступала в рублях. При этом соцсеть оговаривается, что это не показатель виновности. «Подавляющее большинство рекламодателей, которые платят в российской валюте, как и подавляющее большинство людей, которые обращаются к Facebook из России, ничего плохого не делают», – отмечается в блоге.

Ранее Facebook сообщил, что с Россией было связано более 3000 рекламных объявлений. Их компания собиралась передать конгрессу, расследующему дело в вмешательстве. Соцсеть пообещала нанять более 1000 сотрудников для просмотра рекламы в социальной сети.