Facebook наймет 1000 сотрудников для борьбы с незаконной политической рекламой

Facebook наймет больше 1000 сотрудников для просмотра рекламы в социальной сети, чтобы не допустить незаконного влияния России и других стран на результаты чужих выборов, пишет Bloomberg. Новые сотрудники будут отсматривать не только содержание, но и контекст рекламы, а также оценивать ее взаимодействие с целевой аудиторией.

Сегодня появилась информация, что Facebook пообещала передать конгрессу более 3000 рекламных сообщений, связанных с российскими заказчиками. Ранее компания проинформировала конгрессменов о закупках политической рекламы в интересах России в ходе президентской кампании 2016 г. и о связанных с закупками фейковых аккаунтах.

Руководитель компании Марк Цукерберг говорил, что отдал распоряжение передать комитетам палат конгресса по разведке все результаты собственной проверки, которая идет уже несколько месяцев, на предмет возможного вмешательства России в выборы в США.

Две недели назад Цукерберг рассказал, что Facebook разработала ряд мер в связи с расследованием о возможном вмешательстве России в предвыборную кампанию в США. В частности, реклама в соцсети станет прозрачнее. «Когда кто-то покупает политическую рекламу, они обязаны по закону раскрыть информацию о том, кто за нее заплатил, - сказал он. - Но когда люди видят такую рекламу, они не понимают, видят ли только они ее, или ее видят и другие пользователи».

При публикации политической рекламы социальная сеть будет указывать ее заказчиков, а также будет сопровождать рекламу ссылками на сайт, где будет указано, какую еще рекламу в социальной сети размещает эта компания. Для этого социальная сеть наймет дополнительно 250 человек.