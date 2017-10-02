Facebook передаст конгрессменам более 3000 рекламных сообщений, связанных с Россией

Facebook пообещал 2 октября передать конгрессу более 3000 рекламных сообщений, связанных с российскими заказчиками, пишет The New York Times. Ранее компания проинформировала конгрессменов о закупках политической рекламы в интересах России в ходе президентской кампании 2016 г. и о связанных с закупками фейковых аккаунтах. Руководитель компании Марк Цукерберг говорил, что отдал распоряжение передать комитетам палат конгресса по разведке все результаты собственной проверки, которая идет уже несколько месяцев на предмет возможного вмешательства России в выборы в США.

Facebook не раскрывал подробно, какие типы рекламных сообщений компания нашла подозрительными. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что такая реклама касалась острых политических тем, таких, как религия, расовый вопрос, право на владение оружием и др. CNN со ссылкой на источники заявила, что определенная реклама, способная сеять раздор, была закуплена якобы российскими заказчиками точечно для городов, известных по массовым беспорядкам на расовой почве, – Фергюсона и Балтимора.

Цукерберг на прошлой неделе покаялся в собственном легкомыслии. Он напомнил, что после выборов в США он заявил, что это безумие – считать, что дезинформация в Facebook могла изменить результаты выборов. Сейчас он сожалеет об этом высказывании и считает, что тогда зря отмахнулся от проблемы. Он пообещал, что теперь Facebook будет участвовать в борьбе по защите избирателей от дезинформации из других государств и их попыток повлиять на исход выборов.

На прошлой неделе в связи с расследованием «российского вмешательства» в конгресс были вызваны представители Twitter. Они также отчитались о мерах по борьбе с фейковыми аккаунтами и попытками повлиять на общественность в предвыборные периоды. Google также проводит внутреннее расследование на предмет, могла ли его реклама использоваться в попытках повлиять на исход президентских выборов в США.