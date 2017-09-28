Цукерберг ответил на обвинения Трампа в предвзятости Facebook

Руководитель Facebook Марк Цукерберг отверг заявление президента США о том, что соцсеть «всегда была антитрамповской». Он заявил, что стремится объединять людей и строить сообщество для всех, в котором у каждого было бы право голоса, «открыть площадку для всех идей».

Дональд Трамп написал 27 сентября в Twitter, что «Facebook всегда был против Трампа». «Сети всегда были против Трампа, фейковые новости - The New York Times (которая извинилась) и Washington Post были против Трампа. Заговор? - добавил он. - Но народ был за Трампа. И буквально ни один президент не сумел добиться того, чего мы добились за первые девять месяцев, экономика процветает».

«Трамп считает, что Facebook против него, либералы утверждают, что мы помогли Трампу. Обе стороны огорчены появлением идей и контента, который им не нравится. Вот так получается, когда создаешь площадку для всех идей», - отреагировал Цукерберг.

Топ-менеджер напомнил, что после выборов в США он заявил, что это безумие - считать, что дезинформация в Facebook могла изменить результаты выборов. Сейчас он сожалеет об этом высказывании и считает, что тогда зря отмахнулся от проблемы. Он признает, что роль соцсети в информировании людей и в возможности связаться с кандидатами была намного более значимой. Отныне Facebook будет участвовать в борьбе по защите избирателей от дезинформации из других государств и их попыток повлиять на исход выборов, пообещал Цукерберг.

Анализ данных показал, что в выборах в США в 2016 г. участвовали больше избирателей и в соцсети были миллиарды политических дискуссий, которые раньше не происходили офлайн, рассказал Цукерберг, объясняя роль соцсети в предвыборной кампании. Он добавил, что это стали первые выборы в США, в которых кандидаты преимущественно выходили на избирателя через интернет. Сотни миллионов долларов были потрачены на рекламу кампаний, и это в тысячи раз больше, чем на любые другие проблемные проплаченные рекламные акции, которые админы до сих пор обнаруживали. Кампания по продвижению участия в выборах, которую проводила в 2016 г. соцсеть, способствовала тому, что для голосования зарегистрировались 2 млн избирателей, и это больше, чем добились штабы Клинтон и Трампа вместе взятые, добавил Цукерберг.