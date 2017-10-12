Конгрессмены решили обнародовать «пророссийскую рекламу» из Facebook

Комитет по разведке палаты представителей конгресса планирует опубликовать «пророссийскую рекламу», которая размещалась в Facebook во время предвыборной кампании 2016 г. Эта реклама вызвала у администрации соцсети подозрения, что ее могли разместить в интересах России и с целью повлиять на исход выборов президента США. Facebook выявил ее уже в 2017 г., эти материалы переданы комитетам по разведке конгресса, которые расследуют возможное вмешательство России в выборы.

О решении обнародовать эту рекламу заявили лидеры комитета, сообщает NBC News со ссылкой на источники. Это может быть сделано до 1 ноября, когда в конгрессе запланированы слушания с участием представителей Facebook, Twitter и Google. Это решение конгрессмены приняли после встречи с исполнительным директором Facebook Шерил Сандберг.

Facebook передал конгрессменам более 3000 рекламных сообщений, связанных с российскими заказчиками. Компания первой проинформировала всех, кто участвует в «российском расследовании» в конгрессе и ФБР, о закупках политической рекламы в интересах России в ходе президентской кампании 2016 г. и о связанных с закупками фейковых аккаунтах. СМИ сообщали, что подозрительная реклама касалась острых политических тем, таких как религия, расовый вопрос, право на владение оружием, и была точечно таргетирована для «колеблющихся округов», способных решить судьбу голосования на выборах.