В Facebook рассказали о 2200 платных объявлениях из России перед выборами в США

Социальная сеть Facebook искала связь «между влиянием России и платной рекламой» на своих страницах на фоне скандала о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США. Это следует из сообщения компании за подписью главы службы безопасности Алекса Стамоса.

Эксперты соцсети проанализировали платный контент, размещенный с июня 2015 г. по май 2017 г. В этот период было опубликовано около 3000 объявлений на сумму $100 000. Они относились к 470 фейковым страницам и записям, нарушающим политику Facebook. Компания пришла к выводу о том, что счета и страницы были связаны друг с другом и предположительно с Россией. Большая часть объявлений «не имела прямого отношения к президентским выборам, голосованию или к конкретному кандидату». Их вероятной целью была дальнейшая поляризация общественного мнения США по таким больным темам, как контроль за оружием, иммиграция, права сексуальных меньшинств.

В ходе последних изысканий было выявлено 2200 объявлений, на которые было потрачено около $50 000. Они не были связанные между собой, но потенциально могли влиять на политические настроения. Некоторые из них публиковались с американских IP-адресов, но в настройках был указан русский язык.

Своими выводами соцсеть поделилась с властями США, ведущими расследование о вмешательстве России. Подозрительные аккаунты были заблокированы.