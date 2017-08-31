Участник встречи Трампа-младшего с российским юристом дал показания перед Большим жюри

Бывший советский офицер, лоббист, имеющий американское гражданство, но сохранивший российский паспорт, Ринат Ахметшин дал показания перед Большим жюри. Оно было созвано спецпрокурором по России Робертом Мюллером. Об этом пишет Financial Times. Показания под присягой Ахметшин давал 11 августа, это заняло несколько часов.

Большое жюри, собирающее информацию о вмешательстве России в выборы американского президента, приступило к анализу встречи сына президента США Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой 9 июня 2016 г. в Trump Tower. Ахметшин был ее участником. На ней также присутствовал зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Из опубликованной Трампом-младшим переписки следовало, что предложение о встрече он получил от российского бизнесмена Эмира Агаларова. Сын Трампа пояснял, что согласился на нее, поскольку рассчитывал получить компрометирующие данные на Хиллари Клинтон, но в итоге разговор шел в основном лишь только о проблемах усыновления.

Комментировать детали выступления перед Большим жюри Ахметшин в интервью FT отказался. «Я не знаю, о чем вы говорите. Я ничего не буду комментировать», – заявил он, уточнив, что к расследованию относится «уважительно» и готов «оказать полное содействие» следствию. При этом он рассказал о самой встрече. По словам Ахметшина, Весельницкая принесла досье о том, «как грязные деньги попали на Манхэттен и были потрачены на политические кампании». Говорила она и о «законе Димы Яковлева», сказал лоббист. Сам он вскользь затрагивал вопрос двусторонних отношений России и США.

Гражданство Ахметшина, а также его военное прошлое ранее привлекли внимание сенатского комитета, расследующего обоснованность его лоббистской деятельности. Сам от отрицает, что был шпионом или работал на Кремль. «Я тратил деньги одних людей на достижение целей других», – пояснил он изданию. Он уточнил, что никогда не работал ни на, ни против российского правительства. В период встречи с Трампом-младшим он представлял российский фонд, лоббирующий отмену российского запрета на усыновление сирот гражданами США.