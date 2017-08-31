Помимо этого уменьшается дипломатическое присутствие России в Вашингтоне и Нью-Йорке Ivan Sekretarev / AP

США потребовали закрыть генконсульство России в Сан-Франциско ко 2 сентября, сообщил сегодня госдепартамент США. Помимо этого уменьшается дипломатическое присутствие России в Вашингтоне и Нью-Йорке.

«США полностью выполнили требование правительства Российской Федерации о сокращении состава американской дипломатической миссии в России... В духе пропорционального ответа, которому привержена российская сторона, мы требуем от правительства Российской Федерации закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско и консульские отделы в Вашингтоне и Нью-Йорке. Закрытие должно завершиться к 2 сентября, - говорится в заявлении представителя госдепартамента Хизер Нойерт. - В результате у обеих стран остаются по три консульства».

Американская сторона отмечает, что пока позволит России сохранить прочие консульские отделы в США в надежде на прекращение «нисходящей спирали» отношений двух стран. В случае необходимости США готовы к дальнейшим мерам против России, но надеются их избежать, пишет госдепартамент.

МИД России сообщил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в четверг по телефону проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова о предстоящих ограничительных мерах. «Госсекретарь звонил специально для того, чтобы проинформировать, что в ближайшее время будет объявлено о дополнительных ограничениях деятельности российских дипломатических представительств на территории США, и изложил их основное содержание, - говорится в сообщении МИДа. - В ответ министр выразил сожаление с связи с эскалацией напряженности в двусторонних отношениях, начатой не нами, и указал, что в Москве внимательно изучат объявленные американцами новые меры, после чего будет сообщено о нашей реакции».

Шаг госдепа сюрпризом для МИДа не стал, убежден заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов и бывший посол в Саудовской Аравии Андрей Бакланов. В Сан-Франциско и этой части США проживает «довольно немаленькое количество людей», отмечает дипломат, и это создаст для них определенные сложности. Именно это консульство выбрано не случайно: «Это ударит в первую очередь по научно-техническим связям, ведь именно здесь находится много ВУЗов и научных центров». Посольство и генконсульство России получат указания по перераспределению обязанностей, после этого российской стороной будет произведена оценка ситуации и принято решение.

Россия ответит на закрытие генконсульства в США, как и предупреждала, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Мы ответим на это адекватно. Мы предупреждали об этом, что на все действия у нас будет ответ», - заявил депутат.

На минувшей неделе посол США в России Джон Теффт заявил, что посольство США в России к 1 сентября намерено выполнить требование МИД России и сократить штат сотрудников до 455 человек. «Некоторое количество сотрудников-американцев уже пакуют свои вещи и скоро вернутся в США», - сказал Теффт в интервью ТАСС.

С 23 августа посольство США в России приостановило выдачу неиммиграционных виз. Такое решение связано с ограничением количества сотрудников дипмиссии, которого потребовала Москва в ответ на американские санкции. 1 сентября 2017 г. процедура выдачи неиммиграционных виз возобновится в Москве, однако в консульствах США в России она будет приостановлена на неопределенный срок.

Москва потребовала сократить штат американской дипмиссии до 455 человек, а также запретила американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору в ответ на поддержку конгрессом новых антироссийских санкций. Однако по форме требования Кремля больше похожи на ответ администрации предыдущего президента – Барака Обамы. В декабре 2016 г. он ввел против России антихакерские санкции, объявив предварительно о ее вмешательстве в американские выборы. Тогда из США были высланы 35 российских дипломатов, а дипмиссия лишилась двух своих резиденций.