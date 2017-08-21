Посольство США: россияне могут подать на визу из третьих стран

Если гражданин России подает на визу США с территории другой страны, то никаких ограничений для него нет, заявила сегодня «Ведомостям» пресс-секретарь посольства США Мария Олсон. «Это вопрос операционный, у нас просто сейчас меньше людей и меньше окон для проведения собеседования», - сказала она.

Время для подачи визы с территории другого государства зависит от загруженности конкретного посольства, однако маленьким посольствам, где не так много персонала, потребуется для этой процедуры больше времени. Ученые и бизнесмены, в отличие от официальных лиц и случаев экстренных поездок по медицинским вопросам или по семейной необходимости (похороны, госпитализация или участие в судебных процессах), идут в общей очереди и скорость рассмотрения зависит от возможностей посольства. «Мы не можем сейчас сказать, когда мы сможем нанять больше людей или вновь открыть консульства в Екатеринбурге и других городах», - сказала «Ведомостям» Олсон.

Посольство США в России сегодня объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз. Такое решение связано с ограничением количества сотрудников дипмиссии, которого потребовала Москва в ответ на американские санкции.