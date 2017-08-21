Российским туристам нечем заменить США

В США ежегодно отдыхают меньше 1% россиян, но для этих людей альтернатив почти нет

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Туристу, собравшемуся в Америку, сложно предложить другое направление, подчеркивает Горин: многие ездят к родственникам или по задуманным заранее делам Kristin Callahan / Zuma / TASS

Ведомости США приостановили выдачу неиммиграционных виз для россиян, следует из заявления на сайте дипмиссии. Решение связано с ограничением количества сотрудников дипмиссии, которого потребовала Москва в ответ на американские санкции.

Выдачу неиммиграционных виз в Москве посольство США обещает возобновить с 1 сентября. Однако в консульствах США в России – в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке – она приостановлена на неопределенный срок, отмечается в сообщении. Это значит, что жителям российских регионов придется приезжать на собеседование и за визой в Москву. «Ранее назначенные собеседования будут отменены. Те, кто уже подал документы на оформление визы США, будут проинформированы о том, каким образом они смогут переназначить собеседование», – уточняется на сайте американского посольства.

США далеко не самое популярное туристическое направление, поэтому временное ограничение скорее отразится на самостоятельных путешественниках, отмечает гендиректор туроператора «Вип сервис» Дмитрий Горин. По данным Ростуризма, США занимают лишь 25-е место среди самых популярных туристических направлений: за I квартал 2017 г. туда с целью туризма выехали 46 150 россиян, или 1% всех россиян, путешествовавших в этот период в страны дальнего зарубежья. По итогам 2016 г. эти цифры составляли 225 138 человек и около 1,1% соответственно. Если сравнивать с общим числом россиян, отдыхавших за границей, включая ближнее зарубежье, на США приходится еще меньше – 0,7%.

Туристу, собравшемуся в Америку, сложно предложить другое направление, подчеркивает Горин: многие ездят к родственникам или по задуманным заранее делам, а кто-то привык к люксовому отдыху именно в Майами. Также, по его словам, туристы часто выбирают в качестве основного пункта своего американского путешествия Нью-Йорк, посещают каньоны или транзитом летят до островов и стран Латинской Америки.

Теперь, когда визы станут ограниченно выдавать только в Москве, туристов могут ожидать большие очереди, рассуждает Горин. Кроме того, неизвестно, насколько увеличатся сроки получения виз после собеседований, возрастет ли стабильное сейчас количество отказов. С другой стороны, те, кто посещают Америку регулярно, обычно путешествуют по долгосрочным визам и нынешние ограничения их не коснутся.

Американские визы делятся на две категории: иммиграционные и неиммиграционные. Первые выдаются тем, кто планирует переехать в Соединенные Штаты на постоянное место жительства; вторые – путешествующим по по делам бизнеса, отдыха, лечения, работы или учебы.