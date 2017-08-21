США приостановили выдачу виз россиянам

Евгений Разумный / Ведомости

Посольство США в России с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз. Об этом говорится на сайте дипмиссии. Такое решение связано с ограничением количества сотрудников дипмиссии, которого потребовала Москва в ответ на американские санкции.

«Решение российской стороны сократить численность сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации ставит под вопрос серьезность стремления России к улучшению двусторонних отношений», – говорится в сообщении. Американская сторона обещает, что численность сотрудников дипмиссии будет сохранена на уровне, необходимом для выполнения ключевых функций диппредставительств.

1 сентября 2017 г. процедура выдачи неиммиграционных виз возобновится в Москве, однако в консульствах США в России она будет приостановлена на неопределенный срок.

«Ранее назначенные собеседования будут отменены. А те, кто уже подал документы на оформление визы США, будут проинформированы о том, каким образом они смогут переназначить собеседование», – уточняется на сайте посольства.

Граждане Белоруссии не смогут подать заявление на получение визы в России. Все собеседования с гражданами Белоруссии, которые подали уже заявление и оплатили консульский сбор, будут перенесены в посольства в Варшаве, Киеве и Вильнюсе.

Консульства в российских регионах продолжат оказывать услуги только гражданам США.

Требование о сокращении американской дипмиссии в России пропорционально российскому представительству в США – 455 сотрудников посольств – впервые было озвучено МИД России 28 июля. Тогда же стало известно о выселении американских дипломатов с дачи в Серебряном Бору. Два дня спустя президент Владимир Путин уточнил, что США придется сократить 755 человек, что является самой массовой высылкой дипломатов за всю историю двух стран.

10 августа президент США Трамп впервые прокомментировал требование Москвы о сокращении штата американских дипломатов в России на две трети. Трамп заявил, что «очень благодарен» российскому президенту за то, что тот «освободил большое количество людей», а потому теперь у США «будет меньше расходов на их зарплату», цитировало Reuters. Трамп, упрекнув Путина за стиль холодной войны, выразил уверенность, что у высылаемых дипломатов «нет причин возвращаться назад», в Россию, и Вашингтон намерен «сэкономить много денег».

В декабре 2016 г. бывший президент США Барак Обама ввел против России антихакерские санкции, объявив предварительно о ее вмешательстве в американские выборы. Тогда из США были высланы 35 российских дипломатов, а дипмиссия лишилась двух своих резиденций.